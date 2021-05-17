Марина Сидухина: стратегия развития Самарской области создана вместе с жителями

Председатель комитета губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике в канун оглашения послания главы региона подвела итоги работы в своей сфере за последние три года

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров при принятии решений всегда советуется с жителями региона и требует того же подхода от всех органов власти. Об этом рассказала председатель постоянного комитета губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина ("Единая Россия") в преддверии оглашения традиционного послания, с которым глава региона выступит 18 мая.

"В последние три года в нашей области большое внимание уделяется адресной поддержке населения и благополучию жителей. Из года в год мы видим, что бюджет региона не только является социально ориентированным, но и направлен на опережающее развитие. В рамках областного и федерального бюджетов в Самарской области мерами социальной поддержки охвачена треть населения, в том числе семьи с детьми, пенсионеры и инвалиды. Несмотря на особенности 2020 года, удалось не только сохранить все социальные обязательства перед жителями региона, но и ввести дополнительные меры поддержки", - подчеркнула депутат.

Марина Сидухина напомнила, что по инициативе губернатора был принят ряд беспрецедентных мер: упрощен порядок оформления пособий; увеличен максимальный размер выплаты по социальному контракту с 50 до 280 тыс. руб., расширен перечень его использования; отдельным категориям семей с детьми в возрасте от 8 до 18 лет предоставлена единовременная региональная выплата в размере 5 тыс. руб.; возобновлены ежемесячные денежные выплаты для 90 тыс. ветеранов труда; ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла получили право на санаторно-курортное лечение без учета дохода; произведена единовременная дополнительная выплата на оплату коммунальных услуг; установлена региональная единовременная выплата в размере 5 тыс. руб. для жителей, испытывающих трудности в поиске работы; проводится акция "Подарок для новорожденного".

Дмитрий Азаров поддержал инициативу депутатов фракции "Единая Россия" в областном парламенте: по его решению в 2021 году к Дню Победы участники и инвалиды Великой Отечественной войны, труженики тыла получили дополнительные выплаты. Льготой воспользовалось более чем 15000 жителей губернии.

"Особенностью работы губернатора является то, что при принятии решений он всегда ориентируется на мнение жителей региона и, конечно, нацеливает областное правительство и депутатов всех уровней на обсуждение национальных проектов, программ, планов и законодательных инициатив с населением. В 2018 году Стратегия лидерства Самарской области разрабатывалась совместно с людьми, с каждым муниципальным образованием, и, конечно же, эта работа будет продолжена", - подчеркнула Марина Сидухина.