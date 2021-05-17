В Тольятти пройдут гидравлические испытания теплосетей Центрального района

Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" с 17 по 21 мая проведет гидравлические испытания тепловых сетей в Центральном районе г. Тольятти. На период проведения опрессовок для жителей и организаций будет приостановлена подача горячего водоснабжения.

Энергетики призывают горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности вблизи тепловых сетей надземной прокладки и теплокамер и не оставлять вблизи теплотрасс автотранспорт и прочее имущество.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений.

Обо всех обнаруженных повреждениях или фактах отсутствия крышек люков на тепловых камерах просьба сообщать диспетчерам Тольяттинских тепловых сетей по телефонам (8482) 719-252 и 283-322.