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Государство и Бизнес Экономическая политика

Новые инвесторы ОЭЗ "Тольятти" создадут более 1300 рабочих мест

ТОЛЬЯТТИ. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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17 мая состоялось заседание экспертного совета ОЭЗ под председательством министра регионального минэкономразвития Дмитрия Богданова. Члены совета рассмотрели заявки двух компаний, готовых инвестировать в свои проекты более 14 млрд рублей.

О стимулировании частных инвестиций в своем послании говорил президент РФ Владимир Путин. Благоприятные условия для работы российских и зарубежных компаний на территории региона - одно из важнейших направлений стратегии лидерства, обозначенной губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

"Мы и дальше будем оказывать системную поддержку инвесторам, которых не останавливают риски и которые видят новые возможности для успешного развития бизнеса в Самарской области", - подчеркивал глава региона на заседании Совета по улучшению инвестклимата региона в конце апреля текущего года.

По итогам заседания совета Дмитрий Богданов рассказал о скором привлечении еще целого ряда заводов на территорию региона с предоставлением лучших в России условий для средних и крупных инвестиционных проектов. 

"На заседании экспертного совета Особой экономической зоны мы рассмотрели два новых инвестиционных проекта. Один - в области переработки сельскохозяйственной продукции, второй проект связан с небольшим локальным металлургическим производством. Совокупный объем инвестиций составит более 14 млрд рублей, и эти компании создадут более 1300 рабочих мест", - заявил министр.

Обе заявки потенциальных резидентов были одобрены членами экспертного совета.

"Один из резидентов, получивших одобрение на совете, - это масштабный проект в отрасли пищевой промышленности, который будет реализован в особой экономической зоне. Безусловно, это знаковый для нас момент, который говорит о том, что спектр направлений деятельности наших инвесторов постоянно расширяется и ОЭЗ вносит вклад в диверсификацию экономики Тольятти. Более того, это крупный инвестор, который привлечет в экономику региона многомиллиардные инвестиции и предоставит тольяттинцам  более тысячи рабочих мест", - подчеркнул генеральный директор ОЭЗ "Тольятти" Сергей Андреев.

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