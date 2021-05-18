Из мастерской в Тольятти украли часы стоимостью 100 тыс. рублей

В Тольятти 46-летнюю безработную местную жительницу задержали по подозрению в краже, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
33-летний мужчина отдал в ремонт свои часы стоимостью более 100 тыс. рублей. Через пару дней он вернулся за своей вещью, но оказалось, что часы пропали из мастерской.
Полицейские выяснили, что к краже может быть причастна посетительница мастерской — безработная местная жительница. Когда женщину задержали, она рассказала, что забрала чужие часы, когда сотрудница мастерской отвлеклась. Украденное она собиралась подарить своему молодому человеку.
Сейчас часы уже возвращены владельцу. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража").
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!