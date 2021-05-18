Из мастерской в Тольятти украли часы стоимостью 100 тыс. рублей

В Тольятти 46-летнюю безработную местную жительницу задержали по подозрению в краже, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

33-летний мужчина отдал в ремонт свои часы стоимостью более 100 тыс. рублей. Через пару дней он вернулся за своей вещью, но оказалось, что часы пропали из мастерской.

Полицейские выяснили, что к краже может быть причастна посетительница мастерской — безработная местная жительница. Когда женщину задержали, она рассказала, что забрала чужие часы, когда сотрудница мастерской отвлеклась. Украденное она собиралась подарить своему молодому человеку.

Сейчас часы уже возвращены владельцу. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража").