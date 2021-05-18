В Самаре из-за лопнувшего от жары рельса пришлось изменить движение трамваев

Во вторник, 18 мая, около 16:00 в районе пересечения улиц Ставропольской и Ново-Вокзальной от жары лопнул рельс. Из-за этого трамваи около часа ходили объездными маршрутами. Об этом сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ТТУ.

По предварительным данным, лопнувший рельс вовремя заметил водитель трамвая. Он успел остановить вагон и сообщил о случившемся диспетчеру. Ремонтные работы продолжались около часа. В это время трамваи шли в объезд участка. Например, по словам очевидца, трамвай 13-го маршрута шел по Заводскому шоссе.

По данным ТТУ, ремонт был закончен в 17:04. Сейчас движение трамваев восстановлено.