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Происшествия

В Самаре из-за лопнувшего от жары рельса пришлось изменить движение трамваев

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 18 мая, около 16:00 в районе пересечения улиц Ставропольской и Ново-Вокзальной от жары лопнул рельс. Из-за этого трамваи около часа ходили объездными маршрутами. Об этом сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ТТУ.

По предварительным данным, лопнувший рельс вовремя заметил водитель трамвая. Он успел остановить вагон и сообщил о случившемся диспетчеру. Ремонтные работы продолжались около часа. В это время трамваи шли в объезд участка. Например, по словам очевидца, трамвай 13-го маршрута шел по Заводскому шоссе.

По данным ТТУ, ремонт был закончен в 17:04. Сейчас движение трамваев восстановлено.

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Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.

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