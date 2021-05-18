В Самаре из-за лопнувшего от жары рельса пришлось изменить движение трамваев

Во вторник, 18 мая, около 16:00 в районе пересечения улиц Ставропольской и Ново-Вокзальной от жары лопнул рельс. Из-за этого трамваи около часа ходили объездными маршрутами. Об этом сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ТТУ.
По предварительным данным, лопнувший рельс вовремя заметил водитель трамвая. Он успел остановить вагон и сообщил о случившемся диспетчеру. Ремонтные работы продолжались около часа. В это время трамваи шли в объезд участка. Например, по словам очевидца, трамвай 13-го маршрута шел по Заводскому шоссе.
По данным ТТУ, ремонт был закончен в 17:04. Сейчас движение трамваев восстановлено.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.