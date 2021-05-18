ДТП с Infiniti и Skoda затруднило движение на пересечении Ново-Садовой и Полевой в Самаре

Вечером 18 мая на перекрестке улиц Полевой и Ново-Садовой в Самаре произошло ДТП с участием Infiniti и Skoda. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил очевидец.
По словам свидетеля, после удара Skoda остановилась на трамвайных путях, а Infiniti стоял на ул. Полевой в направлении набережной.
У автомобилей были видимые механические повреждения. В частности, у Infiniti повреждена передняя часть кузова и отпал бампер. Есть ли пострадавшие в аварии, сейчас не известно. Машины "скорой" у места ДТП очевидец не заметил.
По словам очевидца, из-за ДТП движение транспорта на перекрестке осложнено.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!