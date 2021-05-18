ДТП с Infiniti и Skoda затруднило движение на пересечении Ново-Садовой и Полевой в Самаре

Вечером 18 мая на перекрестке улиц Полевой и Ново-Садовой в Самаре произошло ДТП с участием Infiniti и Skoda. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил очевидец.

По словам свидетеля, после удара Skoda остановилась на трамвайных путях, а Infiniti стоял на ул. Полевой в направлении набережной.

У автомобилей были видимые механические повреждения. В частности, у Infiniti повреждена передняя часть кузова и отпал бампер. Есть ли пострадавшие в аварии, сейчас не известно. Машины "скорой" у места ДТП очевидец не заметил.

По словам очевидца, из-за ДТП движение транспорта на перекрестке осложнено.