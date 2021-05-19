Шанс на бюджет и на 10 тысяч рублей: что ждет абитуриентов Самарской области

В ближайшие два года по поручению президента РФ Владимира Путина будут открыты дополнительно 45 тысяч бюджетных мест, 70% из них отдадут регионам. "Такого широкого бесплатного доступа к высшему образованию, как в России, можно ответственно сказать, нет ни в одной стране мира", - подчеркнул президент во время оглашения своего послания Федеральному Собранию.
В школах Самарской области сейчас обучается почти 343 тысячи школьников с 1 по 11 классы, из них 43,9 тысячи - это выпускники 9-х и 11-х классов. Благодаря выделенным дополнительным бюджетным местам 60% выпускников школ по результатам экзаменов смогут поступить на бюджетные отделения в российские вузы. Высшим учебным учреждениям Самарской области на 2021 год установлены 12 тысяч бюджетных мест.
Абитуриентов и студентов педагогических вузов страны ждет приятный бонус: эти учебные заведения будут значительно обновлены - по сообщению агентства ТАСС, президент РФ Владимир Путин поручил правительству направить не менее 10 млрд рублей из бюджета на капитальный ремонт педагогических вузов. Кроме того, с текущего года не менее чем 100 вузов в субъектах РФ будут получать гранты от 100 млн рублей и выше на открытие студенческих технопарков, обновление учебно-лабораторной базы и обучения - на такую поддержку могут претендовать все государственные вузы.
На поддержку могут рассчитывать и сами абитуриенты, поступающие в самарские вузы и колледжи. Поступившим выплатят по 10 тысяч рублей из регионального бюджета. Соответствующее поручение дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в послании жителям Самарской области и депутатам Самарской губернской думы.
"Мы сегодня создаем инфраструктуру развития креативного класса, систему поддержки людей творческих профессий. <…> Это ваш шанс сделать Самарскую область лучшим местом в мире, а не искать счастья где-то там на стороне. А для этого поручаю правительству Самарской области в целях стимулирования подготовки и закрепления кадров в регионе предоставить субсидии в размере 10 тыс. рублей всем выпускникам школ, средних специальных учебных заведений, которые в этом году поступят в вузы и ссузы Самарской области", - отметил Дмитрий Азаров.
Губернатор поручил областному правительству произвести выплаты не позднее сентября 2021 года.
В вузах Самарской области студентам доступен широкий спектр востребованных специальностей - от инженерно-технических до гуманитарных. Традиционно в регион приезжают на обучение жители соседних субъектов, а также абитуриенты со всей страны. В этом году обучение в самарских вузах проходят 94797 студентов.
В последние несколько лет среди самарских абитуриентов растет популярность инженерных специальностей. Среди постоянных лидеров - экономика, управление финансами, государственное управление, юриспруденция, филология.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.