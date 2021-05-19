При столкновении "семерки" и Chevrolet в Самарской области пострадала девушка

Во вторник, 18 мая, в Отрадном Самарской области в ДТП пострадала женщина, сообщает региональное ГУ МВД.

В 17:15 40-летний водитель ВАЗ-21074 на трассе Самара — Бугуруслан не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet под управлением 41-летнего мужчины водителя.

В аварии пострадала 21-летняя пассажирка Chevrolet. Ее госпитализировали.

По факту случившегося сотрудники полиции ведут проверку.