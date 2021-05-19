При столкновении "семерки" и Chevrolet в Самарской области пострадала девушка

Во вторник, 18 мая, в Отрадном Самарской области в ДТП пострадала женщина, сообщает региональное ГУ МВД.
В 17:15 40-летний водитель ВАЗ-21074 на трассе Самара — Бугуруслан не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet под управлением 41-летнего мужчины водителя.
В аварии пострадала 21-летняя пассажирка Chevrolet. Ее госпитализировали.
По факту случившегося сотрудники полиции ведут проверку.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!