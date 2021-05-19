В Тольятти сотрудник автомойки ночью покатался на машине клиента

В Тольятти полицейские задержали 28-летнего сотрудника автомойки по подозрению в угоне, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

К правоохранителям обратился местный житель, который оставил свой автомобиль на ночь на автомойке, а утром заметил на кузове царапины. Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и задержали подозреваемого.

Судимый за кражу сотрудник автомойки не отрицал причастности к угону и рассказал, что просто хотел покататься, но случайно повредил машину.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения").