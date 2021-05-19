В Тольятти разыскивают подозреваемую в краже

В Тольятти полицейские разыскивают женщину, подозреваемую в краже, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
8 мая неизвестная женщина зашла в квартиру местного жителя на ул. Калмыцкой и похитила 35 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража"). Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в подъезде, и установили приметы подозреваемой.
Приметы разыскиваемой: на вид 25-30 лет, рост 160-165см, черные длинные волосы, была одета в синее платье синее и джинсовую куртку.
Правоохранители просят очевидцев произошедшего, а также всех, кто имеет сведения о личности и местонахождении разыскиваемой, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам 8(8482) 93-48-62, 93-48-52, 8(917)972-86-19 или (112 с мобильных).
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!