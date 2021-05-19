В Тольятти разыскивают подозреваемую в краже

В Тольятти полицейские разыскивают женщину, подозреваемую в краже, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

8 мая неизвестная женщина зашла в квартиру местного жителя на ул. Калмыцкой и похитила 35 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража"). Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в подъезде, и установили приметы подозреваемой.

Приметы разыскиваемой: на вид 25-30 лет, рост 160-165см, черные длинные волосы, была одета в синее платье синее и джинсовую куртку.

Правоохранители просят очевидцев произошедшего, а также всех, кто имеет сведения о личности и местонахождении разыскиваемой, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам 8(8482) 93-48-62, 93-48-52, 8(917)972-86-19 или (112 с мобильных).