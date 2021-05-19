16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Татьяна Санникова: В послании губернатора каждый увидел для себя перспективы изменений качества жизни Самарскую "Инженерию будущего" назвали лидером среди НОЦ по показателям деятельности Александр Хинштейн: Будем добиваться, чтобы в Самарской области не осталось обманутых дольщиков Виктория Каткова: Губернатор дал конкретные инструменты помощи жителям в вопросах ЖКХ Дмитрий Азаров поставил главам муниципалитетов задачу - решать вопросы ЖКХ и благоустройства на местах

Губернатор Власть и политика

Николай Ренц: Меры по поддержке медиков из послания губернатора позволят региону выигрывать кадровую конкуренцию

САМАРА. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 117
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Глава Тольятти Николай Ренц, до недавнего времени возглавлявший Тольяттинскую горбольницу №5, отметил важность шагов по привлечению молодых специалистов в здравоохранение, озвученных в послании губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

По мнению Николая Ренца, пандемия обнажила ряд проблем, которые нашли свое отражение в послании. "Таких темпов развития инфраструктуры капитальных объектов здравоохранения в Самарской области еще не было, - отметил он. - Строятся новые больницы, объекты первичной медицинской помощи: поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты и офисы врачей общей практики. Это и объекты, которые будут обеспечивать лечение инфекционных больных. Мы все понимаем, что коронавирус - это надолго, но и любая другая инфекция не должна поставить нас перед ситуацией, когда мы не знаем, что делать, как лечить и где лечить".

Николай Ренц отметил и важность предложений, озвученных губернатором и касающихся поддержки молодых специалистов в здравоохранении. В частности, это поддерживающие выплаты для тех, кто приходит работать по наиболее востребованным специальностям. При этом, по словам главы Тольятти, важно, что губернатор не только заострил внимание на увеличении суммы, но и поставил задачу расширить список специальностей, по которым такая поддержка будет обеспечена.

"Это важно, потому что это сделает нас более конкурентными в борьбе за выпускников и молодых специалистов, потому что есть регионы, где эта поддержка достаточно существенна", - подчеркнул он.

Вопрос дефицита медицинских кадров в Самарской области поможет решить и предложение главы региона о компенсации части затрат на ипотеку для врачей.

"Жилье - это очень важно, оно сильно привязывает людей, поэтому компенсация расходов по ипотечным кредитам для врачей смотивирует и на то, чтобы брать ипотеку, и, соответственно, на то, чтобы оставаться работать в Самарской области", - считает Николай Ренц.

Он также напомнил, что важно мотивировать молодых людей на выбор специальности медицинского работника. И здесь существенную роль сыграет выплата в 10 тыс. руб. выпускникам, которые поступят в вузы и колледжи, территориально находящиеся в Самарской области.

"Это тоже будет способствовать притоку кадров, - считает Николай Ренц. - Нам нужно бороться с другими территориями за медицинские кадры. Меры, объявленные в послании, сделают нас значительно более конкурентными".

Гид потребителя

Последние комментарии

Георгий Семашко 17 мая 2021 20:42 Дарья Кислицына: Дмитрий Азаров изначально сделал акцент на стратегических вопросах развития и решении проблем региона

Апофеоз пустословия.

Дмитрий Миленин 29 апреля 2021 18:28 В Самаре открылся региональный центр "Мой бизнес"

расшифрован термин БИЗНЕС ибн busyness ЗАНЯТОСТЬ просто то чем ты занимаешься облачи в форму госвалидации через ИП

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:16 В Самарской области разработают проекты под гранты президентского фонда культурных инициатив

нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.

Алексей Петров 08 октября 2018 13:31 Дмитрий Азаров предложил самарцам выбрать новое название Фрунзенскому мосту

надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!

Александр Складчиков 06 октября 2018 15:22 Народный учитель региона Светлана Сысуева: "Пусть каждый ваш ученик становится достойным человеком"

Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!

Фото на сайте

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6