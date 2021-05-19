Николай Ренц: Меры по поддержке медиков из послания губернатора позволят региону выигрывать кадровую конкуренцию

Глава Тольятти Николай Ренц, до недавнего времени возглавлявший Тольяттинскую горбольницу №5, отметил важность шагов по привлечению молодых специалистов в здравоохранение, озвученных в послании губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

По мнению Николая Ренца, пандемия обнажила ряд проблем, которые нашли свое отражение в послании. "Таких темпов развития инфраструктуры капитальных объектов здравоохранения в Самарской области еще не было, - отметил он. - Строятся новые больницы, объекты первичной медицинской помощи: поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты и офисы врачей общей практики. Это и объекты, которые будут обеспечивать лечение инфекционных больных. Мы все понимаем, что коронавирус - это надолго, но и любая другая инфекция не должна поставить нас перед ситуацией, когда мы не знаем, что делать, как лечить и где лечить".

Николай Ренц отметил и важность предложений, озвученных губернатором и касающихся поддержки молодых специалистов в здравоохранении. В частности, это поддерживающие выплаты для тех, кто приходит работать по наиболее востребованным специальностям. При этом, по словам главы Тольятти, важно, что губернатор не только заострил внимание на увеличении суммы, но и поставил задачу расширить список специальностей, по которым такая поддержка будет обеспечена.

"Это важно, потому что это сделает нас более конкурентными в борьбе за выпускников и молодых специалистов, потому что есть регионы, где эта поддержка достаточно существенна", - подчеркнул он.

Вопрос дефицита медицинских кадров в Самарской области поможет решить и предложение главы региона о компенсации части затрат на ипотеку для врачей.

"Жилье - это очень важно, оно сильно привязывает людей, поэтому компенсация расходов по ипотечным кредитам для врачей смотивирует и на то, чтобы брать ипотеку, и, соответственно, на то, чтобы оставаться работать в Самарской области", - считает Николай Ренц.

Он также напомнил, что важно мотивировать молодых людей на выбор специальности медицинского работника. И здесь существенную роль сыграет выплата в 10 тыс. руб. выпускникам, которые поступят в вузы и колледжи, территориально находящиеся в Самарской области.

"Это тоже будет способствовать притоку кадров, - считает Николай Ренц. - Нам нужно бороться с другими территориями за медицинские кадры. Меры, объявленные в послании, сделают нас значительно более конкурентными".