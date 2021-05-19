В Самаре пройдет гала-концерт IV Межрегионального фестиваля хоровой музыки "Пасха над Волгой"

23 мая в концертном зале храма Святой Софии пройдет гала-концерт IV межрегионального фестиваля хоровой музыки "Пасха над Волгой".

В гала-концерте принимают участие хоровая капелла "Аура" имени Александра Пахомова, академический хор Самарского университета "VIVAT", камерный хор Сызранской епархии "AVЕS" и клиросные хоры храмов Самарской митрополии.

Фестиваль проходит по благословению митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия и посвящен празднованию Пасхи Христовой.

Вход свободный. Начало в 18:00.

Участников мероприятия просят соблюдать масочный режим и не пренебрегать социальной дистанцией. Проведение гала-концерта возможно при строгом соблюдении санитарных требований, утвержденных Роспотребнадзором.