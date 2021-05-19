СОУНБ устраивает литературный бал "Немеркнущий свет Победы"

В четверг, 20 мая, в СОУНБ (Самара, пр. Ленина, 14а) пройдет литературный бал "Немеркнущий свет Победы" (12+) в честь празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

У входа в библиотеку под песню советского композитора Матвея Блантера на слова поэта Евгения Долматовского "В городском саду" в исполнении духового оркестра будут вальсировать пары. Творческий вечер стилизован под праздники времен войны, а также предвоенные и послевоенные балы. Одежда, этикет, манеры, музыкальные и литературные предпочтения участников напомнят о жизни и редких моментах досуга представителей героического поколения, переживших войну и восстановивших из руин страну.

На бале будут звучать гражданские и романтические песни военных лет, а также композиции, написанные уже в мирное время.

Дресс-код приближен к моде 40–50-х годов ХХ века.

Вход только по предварительной записи (количество мест для танцоров и зрителей ограниченно). Запись по тел. (846) 335-68-73.