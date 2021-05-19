На ул. Ново-Садовой в Самаре из-за ДТП встали трамваи

В среду, 19 мая, на ул. Ново-Садовой в Самаре произошло ДТП с участием трамвая. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил очевидец.
Около 17:00 водитель Lada Granta поворачивал с ул. Ново-Садовой на пр. Масленникова и столкнулся с попутным трамваем 20-го маршрута.
По словам свидетеля, в результате ДТП движение трамваев на ул. Ново-Садовая остановилось в обе стороны.
Есть ли пострадавшие, сейчас не известно. Обстоятельства случившегося устанавливают.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!