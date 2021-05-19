На ул. Ново-Садовой в Самаре из-за ДТП встали трамваи

В среду, 19 мая, на ул. Ново-Садовой в Самаре произошло ДТП с участием трамвая. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил очевидец.

Около 17:00 водитель Lada Granta поворачивал с ул. Ново-Садовой на пр. Масленникова и столкнулся с попутным трамваем 20-го маршрута.

По словам свидетеля, в результате ДТП движение трамваев на ул. Ново-Садовая остановилось в обе стороны.

Есть ли пострадавшие, сейчас не известно. Обстоятельства случившегося устанавливают.