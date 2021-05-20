В Самарской области ценой собственной жизни мужчина спас из воды женщину и ребенка

В среду, 19 мая, на берегу Волги около с. Подстепки Ставропольского района утонул мужчина, спасший женщину и ребенка, сообщает ПСС по Самарской области.

На пляже, где линия берега в этом месте образует залив, было много отдыхающих с детьми. Периодические перепады уровня воды сопровождаются сильным затяжным течением. В какой-то момент оно потащило девочку на глубину. Мама девочки попыталась спасти ребенка.

Мужчина, находившийся рядом, не теряя времени, поспешил им на помощь. Ему удалось вытолкнуть из водоворота девочку и ее мать, но выбраться самому не хватило сил. Он скрылся под водой.

Очевидцы происшествия вызвали спасателей. В 15:15 для проведения поисковых работ был направлен Поисково-спасательный отряд города Тольятти. Больше трех часов водолазы обследовали дно залива. Мутная вода и сильное течение осложняли поиски. В 19:30 утонувшего обнаружили на глубине трех метров и доставили до береговой линии.