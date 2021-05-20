В Самарской области ценой собственной жизни мужчина спас из воды женщину и ребенка

В среду, 19 мая, на берегу Волги около с. Подстепки Ставропольского района утонул мужчина, спасший женщину и ребенка, сообщает ПСС по Самарской области.
На пляже, где линия берега в этом месте образует залив, было много отдыхающих с детьми. Периодические перепады уровня воды сопровождаются сильным затяжным течением. В какой-то момент оно потащило девочку на глубину. Мама девочки попыталась спасти ребенка.
Мужчина, находившийся рядом, не теряя времени, поспешил им на помощь. Ему удалось вытолкнуть из водоворота девочку и ее мать, но выбраться самому не хватило сил. Он скрылся под водой.
Очевидцы происшествия вызвали спасателей. В 15:15 для проведения поисковых работ был направлен Поисково-спасательный отряд города Тольятти. Больше трех часов водолазы обследовали дно залива. Мутная вода и сильное течение осложняли поиски. В 19:30 утонувшего обнаружили на глубине трех метров и доставили до береговой линии.
Последние комментарии
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.
Зачем дублировать ложную информацию о самоубийстве связанного мужчины? НЕВОЗМОЖНО выпасть связанным в закрытое окно. В СТАТЬЕ НЕТОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!! СВЯЗАНЫ БЫЛИ РУКИ И НОГИ!!! Свидетели видели как падал человек, и ни одного крика не издал, а окно за ним уже успели закрыть. Это версия подозреваемых проживающих в данной квартире. Родственники обладают более правдивыми сведениями о том, что пострадавший не пил ни в день смерти ни до. Тело было все в гематомах и синяках. Следователи не допросили ни "знакомых", ни очевидцев и активно сливают дело в сторону самоубийства. "Спасибо" что поддерживаете эту безумную версию!!! Предлагаю сначала проверить все факты, а после писать статьи.