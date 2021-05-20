Юбилейная Студвесна в 2022 г. пройдет в Самаре

Новость о том, что российская студенческая весна возвращается в Самару, стала финальным аккордом гала-концерта, который состоялся в Нижнем Новгороде в среду, 19 мая. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров получил специальный кубок - символ фестиваля - от председателя общероссийской общественной организации "Российский союз молодежи" Павла Красноруцкого, руководителя направления по взаимодействию с партнерами АНО "Россия - страна возможностей" Антона Серикова и главы Нижегородской области Глеба Никитина.

"Я хочу поблагодарить своих друзей, товарищей Павла Павловича Красноруцкого, Антона Владимировича Серикова и его руководителя Алексея Геннадьевича Комиссарова, а также Глеба Сергеевича Никитина за прекрасную организацию студвесны. Я очень рад, что Российская студенческая весна возвращается на свою историческую родину - в Самару, - туда, где она родилась 30 лет назад", - не скрывая эмоций, сказал губернатор Дмитрий Азаров.

"Я мог передать кубок только в эти надежные руки, больше никому", - подчеркнул глава Нижегородской области Глеб Никитин.

Самара - родина студенческой весны. Напомним, еще в 1992 г. ученики самарских вузов, техникумов и училищ инициировали проведение Всероссийского фестиваля, который объединил бы на одной площадке творческое студенчество страны. В 1993 г. инициатива была поддержана Союзом молодежи России, правительством Самарской области и администрацией города, и в том же году фестиваль получил свое название - Российская студенческая весна.

На протяжении шести лет Самара была центром студенческого творчества, после чего в Самарскую область Фестиваль возвращался в 2002 и 2014 годах.

В прошлом году в День молодежи самарские студенты предложили руководителю региона провести юбилейный фестиваль в Самарской области. Дмитрий Азаров поддержал инициативу и приложил все усилия к тому, чтобы заявка нашей губернии была одобрена на федеральном уровне.

При поддержке губернатора в регионе активно развиваются волонтерство, студенческое творчество, движение КВН. Особое внимание уделяется талантливой молодежи, причем учащихся как вузов, так и ссузов. Напомним, по инициативе Дмитрия Азарова в 2019 г. существенно обновилась материально-техническая база средних специальных учебных учреждений. Молодым профессионалам самых востребованных профессий ежемесячно производятся доплаты. А в этом году выпускники школ, которые поступят в вузы и ссузы региона, получат выплату в размере 10 тысяч рублей. Это решение губернатор озвучил во время оглашения своего послания к депутатам губернской думы и жителям региона.

Кроме того, по поручению губернатора при каждом СПО создан попечительский совет, в который входят представители крупнейших промпредприятий региона. Они участвуют в разработке учебных программ, закупают оборудование, причем именно такое, на котором студентам в дальнейшем придется работать на предприятиях.

Эти и многие другие уникальные практики региона Павел Красноруцкий подробно изучил во время визита в регион в конце апреля этого года. Во время встречи с губернатором председатель Российского союза молодежи отметил, что опыт Самарской области очень интересен и может успешно тиражироваться на территории всей страны.

Итогом масштабной работы региона стало возвращение фестиваля Российской студенческой весны на берега Волги - в Самарскую область.

"Добро пожаловать на Самарскую землю в следующем году - на юбилейную российскую студенческую весну", - пригласил глава региона молодежь со всей страны.

В этом году Российская студенческая весна объединила 3,5 тысячи самых талантливых студентов высших учебных заведений и профессиональных образовательных организаций из 85 регионов России. Приветствуя участников, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров отметил: фестиваль - это всегда яркое и запоминающееся событие не только для всех участников, но и для всей страны. "Организаторы фестиваля провели большую работу и организовали содержательные и яркие события, мероприятия для вас в различных областях: в музыке и хореографии, журналистике, в театральном и арт-искусстве. Вы имели возможность показать лучшие свои знания и умения, сравнить их с достижениями других ребят, обрести новых друзей, получить яркие впечатления на всю жизнь. Не останавливайтесь на достигнутом. Удачи вам и успехов!" - обратился полпред к студенческому сообществу страны.

Самарскую область на фестивале представляли 73 человека - финалисты региональной студвесны. Это самая масштабная делегация от области за последние пять лет. Участники были заявлены во всех номинациях. По итогам наш регион забрал 12 наград - это рекорд со времен "домашней" студвесны 2014 года.

Хореографический дуэт "ГосПлан" из СГЭУ стал лауреатом 1 степени "Храни меня в душе своей" в танцевальном направлении. Первое место завоевал коллектив "Онуки" из самарского политеха. Команда вуза уже в третий раз представляла регион на федеральном уровне. "У нас номер достаточно сложный, потому что задействовано большее, чем раньше, количество участников - нас 14 девочек. У нас постоянно проходили ночные тренировки (с 10 вечера и до часу ночи). Мы не просто пытаемся показать хореографию: танец - это эмоции, которые ты передаешь со сцены зрителям. Каждое наше движение что-то несет людям, - рассказала студентка первого курса магистратуры СамГТУ Екатерина Пушкина. - Путь к победе был, наверное, самым сложным. Мы все надеялись на то, что выиграем, и сделали это".

Вторую степень в танцевальном направлении получил коллектив "Вираж" из ПГК. Удалось добиться успеха и в театральном направлении: студент СамГМУ Максим Лебедев удостоен специального приза в направлении художественное слово "Удобно?" "Судя по тому, как нас поддерживали, как ликовали зрители, мы показали самые достойные номера", - отметил он.

В оригинальном жанре лауреатами 3 степени стали студенты СамГУПС, которые выступили со СТЭМом имени Аркадия Паровозова. На первое место вышел студенческий состав СГЭУ с пантомимой "Встреча с ангелом".

Сразу четверо лауреатов - в вокальном направлении. Ими стали Данила Костриков, ансамбль "Art voice", Георгий Турченко и вокальный ансамбль "Дереза". "Хотели сказать всем огромное спасибо за поддержку. Мы надеялись и верили, что займем призовое место. Но когда это случилось, для нас это было приятной неожиданностью. И Российская студенческая весна объединила не просто наш коллектив, а студентов всех университетов, которые сюда приехали из нашего региона", - поделились своими впечатлениями девушки.

В журналистике по направлению "Публикация" лауреатом 3 степени стала Виктория Цой, спецприз за смелость получила Виктория Биишева. "Впервые за десять лет мы вернулись в это направление, решив, что самарские студенты-журналисты должны расширять свои границы и участвовать в Российской студенческой весне. И я совсем не ожидала, что получу специальную номинацию", - рассказала девушка.