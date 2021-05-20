Находившийся в розыске мужчина выдал себя, пытаясь украсть спиртное в Тольятти

В Тольятти группа вневедомственной охраны задержала мужчину, находившегося в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Мужчина зашел в супермаркет на Московском проспекте, спрятал бутылку спиртного под одежду и пронес через кассу без оплаты. Персонал магазина обратился к правоохранителям.

Через несколько минут подозреваемого задержали неподалеку от магазина. При проверке личности выяснилось, что с марта задержанный числится в федеральном розыске по Оренбургской области, он уклонился от ограничения свободы.