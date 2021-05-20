Тольяттинец устроил у себя дома "резиновую" квартиру

В Тольятти на 40-летнего местного жителя возбудили уголовное дело из-за фиктивной регистрации мигрантов, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В апреле мужчина поставил на миграционный учет 17 иностранцев, хотя не не собирался предоставлять им помещение для проживания.
Подозреваемый признал вину и пояснил, что получил деньги за свою "услугу". Возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ ("Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ").
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Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!