Тольяттинец устроил у себя дома "резиновую" квартиру

В Тольятти на 40-летнего местного жителя возбудили уголовное дело из-за фиктивной регистрации мигрантов, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В апреле мужчина поставил на миграционный учет 17 иностранцев, хотя не не собирался предоставлять им помещение для проживания.

Подозреваемый признал вину и пояснил, что получил деньги за свою "услугу". Возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ ("Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ").