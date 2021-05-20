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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров провел совещание по ключевым вопросам экологии Самарской области

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 20 мая, губернатор Дмитрий Азаров провел совещание с председателем облправительства Виктором Кудряшовым, руководителями профильных министерств, ГФИ по региону Юрием Рожиным, и.о. руководителя межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям Олегом Кручининым и главой Тольятти Николаем Ренцем.

Центральным вопросом повестки дня стало подведение промежуточных итогов совместной работы правительства региона и контрольно-надзорных органов по ключевым вопросам сохранения природных богатств и улучшения экологической обстановки в регионе.

"Жителей Самарской области все в большей степени волнуют вопросы экологической безопасности, и наша с вами задача - проревизовать работу, проведенную в предшествующий период. Необходимо еще раз акцентировать внимание на самых проблемных, сложных участках и территориях, а также на запросах, с которыми к нам обращаются жители региона", - отметил Дмитрий Азаров, открывая совещание.

Среди тем, которые чаще всего поднимают жители, - вопросы обращения с ТКО и промышленными отходами, состояния атмосферного воздуха, очистки и снижения выброса сточных вод, а также ликвидации накопленного вреда от несанкционированных свалок и действия промпредприятий. Совещание было посвящено предметному рассмотрению этих вопросов и выработке совместного плана действий команды правительства, ГФИ и управления Росприроднадзора.

"Сегодня нам предстоит четко определить сроки, исполнителей, понимать, когда мы решим вопросы по конкретным объектам, по каким вопросам нам необходима помощь и поддержка федерального правительства и контрольно-надзорных органов", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

По каждой из поднятых тем в ходе совещания были даны соответствующие поручения и установлены конкретные сроки их исполнения. Также глава региона поблагодарил главного федерального инспектора по региону Юрия Рожина и исполняющего обязанности руководителя Межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям Олега Кручинина за конструктивное взаимодействие.

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