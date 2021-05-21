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Туризм Общество

В субботу "Звезда" покажет самарский выпуск "Круиз-контроля"

21 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 22 мая, в 11:10 по самарскому времени на телеканале "Звезда" в эфир выйдет программа "Круиз-контроль", в которой ведущая Юлия Розенберг проверит маршрут Самара — Тольятти.

В первый день съемочная группа посетит бункер Сталина, прогуляется по набережной и городу, а в финале дня покатается на раритетных мотоциклах в "Мотомире Вячеслава Шеянова".

Во второй день съемочная группа отправится в Тольятти. По дороге Юлия Розенберг заглянет в Сокские штольни, где в компании опытного спелеолога исследует загадочные подземные лабиринты. В самом Тольятти она посетит АвтоВАЗ, а затем, прогулявшись по городу, поедет на автодром, где в экстремальных условиях проверит Lada на прочность.

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