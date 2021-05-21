Проект застройки ГПЗ-4 в Самаре поддержала комиссия по застройке и землепользованию

В пятницу, 21 мая, в гордуме Самары на заседании комиссии по застройке и землепользованию под председательством руководителя городского департамента градостроительства Сергея Шанова обсуждались внесение изменений в действующие ПЗЗ, выдача разрешений на отклонение от предельных параметров при строительстве и разрешений на условно разрешенный вид использования.

Часть заявлений рассматривалась по результатам публичных слушаний, прошедших в Самаре с 24 апреля по 15 мая 2021 г., в том числе, обсуждалась судьба будущей застройки территории 4 ГПЗ (многоэтажные жилые дома с предельной высотой зданий 250 метров на земельных участках площадью 19 га).

Сергей Шанов напомнил, что данная заявка от ООО "Мичурина 27" проходит через комиссию уже второй раз.

"Ранее уже было принято положительное решение по данному вопросу. Но при проведении юридической экспертизы земельного участка было установлено, что часть того участка, который обсуждался у нас на прошлом заседании комиссии, входит в зону охраны объектов культурного наследия - Линдовских казарм", - прокомментировал он.

Заявителю было предложено откорректировать границы земельного участка, уменьшив их и исключив это наложение на зону регулирования застройки объектов культурного наследия.

"Данная процедура была проведена заявителем. Повторно прошли публичные слушания. К слову, на них поступило 12 мнений "за", одно против и одно предложение отказать. - Предлагаю сегодня поддержать заявку. Тем более что процедура носит технический характер", - обратился Сергей Шанов к собравшимся.

Члены комиссии единогласно поддержали проект застройки.