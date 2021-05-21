Как очистить орбиту от космического мусора, знают ученые

Чем активнее человечество осваивает новые пространства, тем более актуальна утилизация бытовых и производственных отходов, проще говоря, мусора. От него страдает экологическая безопасность многих территорий Земли, а в условиях космоса он становится угрозой для самого существования объектов, выведенных на околоземную орбиту.

Международной космической станции в прошлом году пришлось трижды уклоняться от разрушительных столкновений с отходами космической деятельности человека - отработавшими ракетными ускорителями и спутниками, а также их обломками. И каждый раз для этого экипажу станции приходилось перебираться в корабль "Союз" и выполнять маневр с помощью корабля "Прогресс".

Столкновение двух крупных "мусорных" фрагментов даст множество обломков, которые начнут разрушать другие космические аппараты, инициируя тем самым лавинообразный процесс, в результате которого Землю окутает пелена из таких обломков, так что запустить ракету или спутник станет невозможно. Таким образом, избыток космического мусора становится глобальным вызовом, угрожающим работе Интернета, а также навигационных, климатических, географических и других спутниковых систем.

Для уборки космического мусора сегодня существует несколько подходов, в том числе экзотических, но при любом из них очистка орбиты обойдется гораздо дороже, чем запуск нового спутника. Так, в российском стартапе StartRocket для захвата "мусорных" осколков предполагается использовать липкую пену. Европейское космическое агентство финансирует швейцарский стартап ClearSpace. По замыслу его инициаторов, проектируемый космический аппарат будет сам находить мусор, захватывать его своими манипуляторами, а потом падать вместе с ним в атмосферу Земли и сгорать. Правда, эксперимент назначен только на 2025 год, но если он пройдет успешно, следующие аппараты начнут бороться с мусором на регулярной основе.

Директор космического центра Сколтеха Антон Иванов полагает целесообразным, чтобы еще на этапе разработки малых космических аппаратов закладывался механизм для вывода их с орбиты по истечении определенного срока эксплуатации.

Международный научный коллектив с участием профессора Самарского университета Bладимира Асланова и его коллег из России, США, Китая, Японии, Германии, Италии и Франции подходит к проблеме уборки космического мусора с фундаментальных позиций.

"Мы совместили 11 различных методов оценки опасности "мусорных" космических объектов, выделив четыре основных фактора: масса, частота встреч, время жизни на орбите и близость к работающим спутникам. Теперь у мирового сообщества есть надежный список из 50 объектов, устранение которых должно быть в приоритете, - рассказывает ученый. - Основную их часть необходимо переместить на безопасные орбиты, например, с помощью космических буксиров".