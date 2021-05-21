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В Самаре пройдет Всероссийский турнир по греко-римской борьбе "Новая высота"

САМАРА. 21 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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23-24 августа в Самаре на территории спортивного комплекса "МТЛ Арена" состоится II Всероссийский турнир "Новая высота" по греко-римской борьбе памяти заслуженного строителя России Игоря Александровича Найвальта.

Инициатор турнира - Герой Российской Федерации, трехкратный Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе, член Совета Федерации Александр Карелин и общественный фонд "Карелин-фонд". Поддержку турниру оказывают правительство Самарской области, группы компаний "Волгатрансстрой" и Балтийская строительная компания.

Турнир проводится среди юношей до 18 лет в 12 весовых категориях - от 42 до 120 кг. Подтверждения участия в турнире принимаются до 1 августа. Ожидается участие юных атлетов со всей России, а также титулованных спортсменов во главе с Героем России, трехкратным олимпийским чемпионом Александром Карелиным.

Всероссийский турнир "Новая высота" по греко-римской борьбе проводится в память о человеке, внесшем большой вклад в развитие страны, строителе, благотворителе и меценате. В числе его достижений - сотни километров железных и автодорог, миллионы квадратных метров жилья, более 100 крупнейших спортивных объектов, уникальных зданий (например, железнодорожный вокзал в Самаре), более 70 храмов. Он оказывал постоянную поддержку тысячам спортсменов. Понимая всю важность духовно-нравственного и физического здоровья подрастающего поколения, Игорь Александрович Найвальт всегда уделял особое внимание поддержке и развитию отечественного спорта.

"Всероссийский турнир "Новая высота" - это не просто спортивные соревнования. Турнир собирает на Самарской земле большое количество гостей, популяризирует удивительных и знаковых личностей России, дает толчок развитию молодых спортсменов. Каждый год им необходимо брать новую высоту. А когда перед глазами, вместе с ними на одном ковре - титулованные спортсмены, ребята, конечно, хотят быть такими же целеустремленными и сильными духом. Это лучшая пропаганда спорта и реальный вклад в настоящее страны и ее будущее", - отметил президент Федерации спортивной борьбы Самарской области, депутат Самарской губернской думы Александр Живайкин.

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