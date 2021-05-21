Сотрудники Куйбышевского НПЗ навестили ветеранов-фронтовиков

С каждым годом бывших фронтовиков становится все меньше, а посещать им лично парады и концерты - все тяжелее. В этом году ситуация осложнилась и пандемией коронавируса с введенными из-за нее ограничениями. Поэтому гостей от Куйбышевского НПЗ ветераны встречали с особенным радушием.

Заводчане вручили ветеранам наборы продуктов, средств гигиены, электроприборы. Конечно, для пожилых людей особое значение имеют не подарки, а внимание.

Ветераны в ответ поделились своими историями. Так, Николай Цуканов рассказал о том, как 19-летним юношей отправился на войну и прошел ее разведчиком. Ветеран Виктор Тычина поделился своей тяжелой историей: его родную белорусскую деревню сожгли немцы, а жителей погнали в Германию. Ему удалось сбежать и присоединиться к партизанам. Когда же его призвали в армию, в 1945 году, Виктору только исполнилось 18 лет. А в отставку он вышел уже подполковником запаса.

Услышали сотрудники НКПЗ и историю ветерана военно-морской авиации. Уроженца Елховки Фатыха Шарапова весной 1944 года отправили в Безенчукское военно-морское авиационное училище имени Леваневского, а сразу после учебы - на фронт, под Николаев. Он летал в экипаже минно-торпедной авиации и уже под конец войны в воздушном бою за Одессу был ранен в плечо. Победу Фатых встретил в госпитале, но и после нее продолжал летать в ВМА шесть лет - и только после этого вернулся в родные края.

После возвращения в родную деревню он стал техником радиоузла, заочно закончил техникум связи в Куйбышеве. В 1966 году он поехал в Ашхабад, где случилось землетрясение, чтобы восстанавливать связь. Сейчас он является членом Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Куйбышевского района Самары.

Такие встречи нужны и ветеранам, и сотрудникам завода. "Для фронтовиков эти поздравления - радость. Мы о них не забываем. Для нас же это та самая правда о войне, которую можно услышать только от тех, кто сам на ней побывал", - говорит сотрудница АО "КНПЗ" Юлия Базюк.