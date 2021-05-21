Сотрудники Куйбышевского НПЗ навестили ветеранов-фронтовиков

С каждым годом бывших фронтовиков становится все меньше, а посещать им лично парады и концерты - все тяжелее. В этом году ситуация осложнилась и пандемией коронавируса с введенными из-за нее ограничениями. Поэтому гостей от Куйбышевского НПЗ ветераны встречали с особенным радушием.
Заводчане вручили ветеранам наборы продуктов, средств гигиены, электроприборы. Конечно, для пожилых людей особое значение имеют не подарки, а внимание.
Ветераны в ответ поделились своими историями. Так, Николай Цуканов рассказал о том, как 19-летним юношей отправился на войну и прошел ее разведчиком. Ветеран Виктор Тычина поделился своей тяжелой историей: его родную белорусскую деревню сожгли немцы, а жителей погнали в Германию. Ему удалось сбежать и присоединиться к партизанам. Когда же его призвали в армию, в 1945 году, Виктору только исполнилось 18 лет. А в отставку он вышел уже подполковником запаса.
Услышали сотрудники НКПЗ и историю ветерана военно-морской авиации. Уроженца Елховки Фатыха Шарапова весной 1944 года отправили в Безенчукское военно-морское авиационное училище имени Леваневского, а сразу после учебы - на фронт, под Николаев. Он летал в экипаже минно-торпедной авиации и уже под конец войны в воздушном бою за Одессу был ранен в плечо. Победу Фатых встретил в госпитале, но и после нее продолжал летать в ВМА шесть лет - и только после этого вернулся в родные края.
После возвращения в родную деревню он стал техником радиоузла, заочно закончил техникум связи в Куйбышеве. В 1966 году он поехал в Ашхабад, где случилось землетрясение, чтобы восстанавливать связь. Сейчас он является членом Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Куйбышевского района Самары.
Такие встречи нужны и ветеранам, и сотрудникам завода. "Для фронтовиков эти поздравления - радость. Мы о них не забываем. Для нас же это та самая правда о войне, которую можно услышать только от тех, кто сам на ней побывал", - говорит сотрудница АО "КНПЗ" Юлия Базюк.
Последние комментарии
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!
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