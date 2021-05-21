Инвестиции "Т Плюс" в теплоснабжение регионов превысят 30 млрд рублей

ПАО "Т Плюс" увеличивает инвестиции в обновление тепловой инфраструктуры регионов на треть. В 2021 году компания вложит около 33 млрд рублей, против 24,7 млрд рублей в прошлом. Об этом сообщил генеральный директор компании Андрей Вагнер.
Большую часть средств планируется направить на модернизацию теплосетевого комплекса, где в этом году будет проведена масштабная замена порядка 640 км трубопроводов, что почти на 200 км превышает объем 2020 года. Например, в Самарской области этим летом планируется переложить около 90 км коммуникаций, из которых 65 км - в областной столице.
Увеличение финансирования модернизации во многом стало возможным благодаря переходу городов работы "Т Плюс" на новую модель рынка тепла. Сейчас решением правительства РФ к ней отнесены 11 территорий, суммарный объем инвестиций за 10 лет в их тепловую инфраструктуру составит порядка 70 млрд рублей. Еще шесть муниципалитетов могут быть отнесены к ценовой зоне до конца текущего года. В частности, инвестиции в теплоснабжение Самары до 2034 года благодаря "альткотельной" составят 29,8 млрд рублей, что позволит снизить общий износ теплосетевых коммуникаций примерно на 20%.
Важным направлением для компании остается цифровизация всех направлений бизнеса "Т Плюс", куда до 2024 года планируется вложить 42 млрд рублей. В конце прошлого года заработала автоматизированная система управления теплоснабжения в Екатеринбурге, сейчас планируются необходимые проектные работы, чтобы успешный опыт был тиражирован и на другие регионы.
"Наши инвестиции - серьезный вклад и в экономическую стабильность регионов, и в создание комфортной среды для их жителей. За последние несколько лет мы серьезно нарастили средства и продолжим увеличивать их за счет перехода к ценовым зонам и реализации концессионных соглашений", - подчеркнул генеральный директор ПАО "Т Плюс" Андрей Вагнер.
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.