В Самаре пройдет II Международный джазовый фестиваль "Движение"

В субботу, 22 мая, в Самаре стартует II Международный джазовый фестиваль "Движение", который объединит на нескольких площадках музыкантов и зрителей, детей и родителей, профессиональных танцоров и любителей и всех поклонников этой неординарной музыки - джаза.

22 мая фестиваль откроется выступлением двукратного номинанта премии "Grammy" Benito Gonzalez и его трио (Нью-Йорк - Москва) на сцене Самарской филармонии.

Вслед за ним свою программу представит Алина Енгибарян - вокалистка, аранжировщик, композитор, победительница конкурса Shure Montreux Jazz Vocal Competition-2015. Алина Енгибарян выступит в составе с Сашей Машиным на барабанах, Карлос Энрике Эчаварриа на саксофоне и Макаром Новиковым на контрабасе (Москва). Начало в 18:30. 6+

В тот же вечер, 22 мая, на сцене рестобара Route Grill состоится концерт Саши Алмазовой и уникальной группы новой волны "NON Cadenza" с программой "Электроакустика". Питерские музыканты начнут выступление в 22:00. 18+

23 мая в Route Grill сыграет программу яркий и оригинальный джазовый коллектив из Москвы - квинтет тромбониста Сергея Долженкова с участием лучших фьюжн-музыкантов страны. Музыканты презентуют альбом "Rebirth". Начало концерта - в 20:00.18+

Затем концерты фестиваля вновь перейдут на сцену Самарской филармонии - 24 мая здесь выступит финалист проекта "Голос" (2020) на Первом канале, пианист Олег Аккуратов с программой "Рапсодия в стиле блюз". Он сыграет в сопровождении Академического симфонического оркестра Самарской филармонии и ее дирижера Михаила Щербакова. Начало концерта - в 19:00. 6+

Кроме ярких музыкальных выступлений, Международный джазовый фестиваль "Движение" - это всегда множество интересных мастер-классов. Организаторы подготовили для самарских любителей джаза целый образовательный блок.

23 мая творческая встреча с пианистом Benito Gonzalez (США) пройдет в музыкальном салоне "Сириус" (Циолковского, 7). Начало в 12:00.

Позже, в 16:30, здесь даст мастер-класс по барабанам известный московский музыкант, один из самых неординарных и талантливых российских джазовых барабанщиков Саша Машин.

24 мая в музыкальном салоне "Сириус" состоится встреча с топовым бас-гитаристом страны Антоном Давидянцем. Музыкант поделится опытом и поговорит с участниками не только о нюансах исполнения на бас-гитаре, но и о музыке и шоу-бизнесе в целом. Начало в 18:30.

Джазовый праздник продолжится и в следующем месяце - 9 июня в 19:00 на сцене Самарской филармонии выступит квартет Константина Гевондяна с программой "Hello, Satchmo!" Она посвящена 120-летию со дня рождения великого Луи Армстронга. Специальный гость - Полина Касьянова (вокал). 6+

10 июня Константин Гевондян и Полина Касьянова выступят на летней веранде Дома Сивре с программой "Ties & Heels". Начало концерта - 19:00. 6+

Художественный руководитель фестиваля - джазовый продюсер, музыкант Денис Рыбаков, директор Самарской джазовой школы "Движение" и школы музыки "Melоmania". За три года он провел шесть джаз-фестивалей и организовал более 150 концертов джазовых звезд.

https://vk.com/jazzdvizhenie

https://samarajazz.ru/dvijeniefest2021