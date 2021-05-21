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Музыка Культура

В Самаре пройдет II Международный джазовый фестиваль "Движение"

САМАРА. 21 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 22 мая, в Самаре стартует II Международный джазовый фестиваль "Движение", который объединит на нескольких площадках музыкантов и зрителей, детей и родителей, профессиональных танцоров и любителей и всех поклонников этой неординарной музыки - джаза.

22 мая фестиваль откроется выступлением двукратного номинанта премии "Grammy" Benito Gonzalez и его трио (Нью-Йорк - Москва) на сцене Самарской филармонии.

Вслед за ним свою программу представит Алина Енгибарян - вокалистка, аранжировщик, композитор, победительница конкурса Shure Montreux Jazz Vocal Competition-2015. Алина Енгибарян выступит в составе с Сашей Машиным на барабанах, Карлос Энрике Эчаварриа на саксофоне и Макаром Новиковым на контрабасе (Москва). Начало в 18:30. 6+

В тот же вечер, 22 мая, на сцене рестобара Route Grill состоится концерт Саши Алмазовой и уникальной группы новой волны "NON Cadenza" с программой "Электроакустика". Питерские музыканты начнут выступление в 22:00. 18+

23 мая в Route Grill сыграет программу яркий и оригинальный джазовый коллектив из Москвы - квинтет тромбониста Сергея Долженкова с участием лучших фьюжн-музыкантов страны. Музыканты презентуют альбом "Rebirth". Начало концерта - в 20:00.18+

Затем концерты фестиваля вновь перейдут на сцену Самарской филармонии - 24 мая здесь выступит финалист проекта "Голос" (2020) на Первом канале, пианист Олег Аккуратов с программой "Рапсодия в стиле блюз". Он сыграет в сопровождении Академического симфонического оркестра Самарской филармонии и ее дирижера Михаила Щербакова. Начало концерта - в 19:00. 6+

Кроме ярких музыкальных выступлений, Международный джазовый фестиваль "Движение" - это всегда множество интересных мастер-классов. Организаторы подготовили для самарских любителей джаза целый образовательный блок.

23 мая творческая встреча с пианистом Benito Gonzalez (США) пройдет в музыкальном салоне "Сириус" (Циолковского, 7). Начало в 12:00.

Позже, в 16:30, здесь даст мастер-класс по барабанам известный московский музыкант, один из самых неординарных и талантливых российских джазовых барабанщиков Саша Машин.

24 мая в музыкальном салоне "Сириус" состоится встреча с топовым бас-гитаристом страны Антоном Давидянцем. Музыкант поделится опытом и поговорит с участниками не только о нюансах исполнения на бас-гитаре, но и о музыке и шоу-бизнесе в целом. Начало в 18:30.

Джазовый праздник продолжится и в следующем месяце - 9 июня в 19:00 на сцене Самарской филармонии выступит квартет Константина Гевондяна с программой "Hello, Satchmo!"  Она посвящена 120-летию со дня рождения великого Луи Армстронга. Специальный гость - Полина Касьянова (вокал). 6+

10 июня Константин Гевондян и Полина Касьянова выступят на летней веранде Дома Сивре с программой "Ties & Heels". Начало концерта - 19:00. 6+

Художественный руководитель фестиваля - джазовый продюсер, музыкант Денис Рыбаков, директор Самарской джазовой школы "Движение" и школы музыки "Melоmania". За три года он провел шесть джаз-фестивалей и организовал более 150 концертов джазовых звезд.

https://vk.com/jazzdvizhenie

https://samarajazz.ru/dvijeniefest2021

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Последние комментарии

Oleg Zalyalov 21 февраля 2017 04:13 В филармонии отметили день рождения самарского органа

"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.

Максим Волтушин 06 февраля 2017 20:31 С новогодним концертом в Самаре выступит вокальная группа "Пятеro"

Молодцы!

Константин Чуйков 30 октября 2016 07:03 В Самаре открылся музыкальный фестиваль "Маэстро марш"

Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!

Александр Колотило 12 мая 2016 11:14 Главный дирижер академического симфонического оркестра Самарской филармонии Михаил Щербаков празднует юбилей

Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!

Dmitry Lakotsenin 12 апреля 2016 10:20 "Волжские казаки" получили награды от Минобороны РФ за участие в военной операции в Сирии

Молодцы! Успехов коллективу!

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