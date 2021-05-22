Трое детей пострадали при ДТП с двумя легковушками под Самарой

В пятницу вечером, 21 мая, после столкновения двух легковых автомобилей в мкр. "Южный Город" за медицинской помощью обратились три несовершеннолетних пассажира одной из столкнувшихся машин, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Сотрудники полиции организовали выезд на место ДТП. Возраст юных пассажиров и обстоятельства случившегося устанавливаются.
По факту ДТП проводится проверка по окончании которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!