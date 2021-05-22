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ДТП Происшествия

Трое детей пострадали при ДТП с двумя легковушками под Самарой

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу вечером, 21 мая, после столкновения двух легковых автомобилей в мкр. "Южный Город" за медицинской помощью обратились три несовершеннолетних пассажира одной из столкнувшихся машин, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники полиции организовали выезд на место ДТП. Возраст юных пассажиров и обстоятельства случившегося устанавливаются.
По факту ДТП проводится проверка по окончании которой будет принято процессуальное решение.

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