Трое детей пострадали при ДТП с двумя легковушками под Самарой

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В пятницу вечером, 21 мая, после столкновения двух легковых автомобилей в мкр. "Южный Город" за медицинской помощью обратились три несовершеннолетних пассажира одной из столкнувшихся машин, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.