За 10 лет в Самарской области в четыре раза сократилось число наркозависимых

В течение последних 10 лет число лиц, употребляющих наркотики, сократилось более чем вчетверо. В 2011 г. из было около 34 тысяч, в январе 2021 г. – 7826 человек. Об этом сообщил представил руководитель аппарата антинаркотической комиссии Самарской области, главный консультант департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции региона Вадим Картавченко на очередном заседании комитета Самарской губдумы по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции под председательством Юрия Шевцова.

Центральным вопросом заседания стало рассмотрение доклада о наркоситуации в Самарской области по результатам мониторинга в 2020 году.

Аналитическую информацию депутатам представил руководитель аппарата антинаркотической комиссии Самарской области, главный консультант департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области Вадим Картавченко.

Самарская область вошла в число субъектов РФ с так называемым "напряженным" уровнем состояния и развития наркоситуации. В отдельных российских регионах зафиксирован более неблагоприятный "тяжелый" уровень. Наш регион перестал быть "самым наркотизированным" среди субъектов РФ, входящих в состав ПФО. Тенденция к общему оздоровлению наркоситуации в Самарской области сохранилась и в 2020 году.

По данным министерства здравоохранения Самарской области, количество лиц с диагнозом "синдром зависимости от наркотических веществ" снизилось на 13,2% и составило 4,6 тысяч человек. С 2015 года специалисты отмечают снижение уровня первичной заболеваемости наркоманией. В минувшем году впервые встали на учёт 213 жителей региона. Причём в 11 из 37 муниципальных образований не было выявлено таких случаев.

Наркологическая служба региона отметила, что в 2020 г. 61,8% от общего числа зарегистрированных наркопотребителей проживали на территории Самары (20%) и Тольятти (более 40%).

Показатель распространенности наркомании, превышающий среднее значение по области, зарегистрирован в шести городах: Жигулевск, Отрадный, Октябрьск, Новокуйбышевск, Тольятти, Чапаевск, Сызрань, а также в Сызранском, Кинель-Черкасском, Красноярском и Похвистневском районах.

По словам Вадима Картавченко, каждое 10-е преступление в регионе связано с оборотом наркотиков. Кроме того, зафиксирован рост подростковой преступности в данной сфере.

При этом в 2020 г.на треть меньше стало случаев отравлений наркотиками со смертельным исходом. Каждая ситуация тщательно расследуется уполномоченными органами.

Председатель комитета Юрий Шевцов подчеркнул, что несмотря на сокращение числа наркозависимых, обстановка остается серьезной.

"Одна из главных задач — чтобы наркотики не доходили до жителей нашей области. К великому сожалению, во время рейдов, которые проводятся прокуратурой, полицией в местах общественного пользования, на дискотеках, в кафе, в барах выявляются наркотические вещества. Это свидетельствует о том, что наркобизнес не дремлет, и нужно вновь и вновь искать рычаги, как это зло искоренить", — отметил Юрий Шевцов.