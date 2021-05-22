Самарская делегация вернулась с "Туриады-2021"

В субботу, 22 мая, команда Самарской области вернулась из города Хвалынска, где проходил спортивно-туристский лагерь ПФО "Туриада-2021", передает пресс-служба правительства Самарской области.

Делегация вернулась с восьмого спортивно-туристского состязания с почетным седьмым местом в общем зачете. В ряде номинаций команда Самарской области взяла "бронзу", в частности призовое третье место самарская сборная заняла в номинации "Культурно-познавательный туризм", а в конкурсе видеопрезентаций стала абсолютным лидером.

В этом году на восьмую "Туриаду" съехались около 500 участников из 14 регионов ПФО — победители региональных спортивно-туристских соревнований и студенты вузов, обучающиеся по специальностям, связанным с организацией туристического бизнеса, а также тренеры по спортивному туризму, эксперты и волонтёры.

В торжественной церемонии закрытия спортивно-туристского лагеря принял участие полпред Президента Российской Федерации в ПФО Игорь Комаров. Перед награждением он дал старт пешеходной спортивно-туристической эстафете на Кубок ПФО и пообщался со спортсменами на территории лагеря.

Ребята рассказали о тренировках и подготовке к соревнованиям. А наша команда обратилась с просьбой о создании современной тренировочной базы для водных видов спорта.

"Мероприятие очень хорошее, и наши ребята очень достойно смотрелись на общем фоне. Но каждый год уровень мастерства и профессионализма участников растет, растет и конкуренция между командами, — комментирует главный тренер сборной команды Самарской области Андрей Писанов. — Соревновательный элемент, помимо триумфа победу, помогает увидеть моменты, в которых команда "провисает". Это тоже важно. Потому что работа над ошибками и совместные действия с органами власти в плане дальнейшего совершенствования тренировочной базы (именно с такой инициативой ребята обратились к Игорю Анатольевичу) — это залог дальнейших лидерских позиций".

"В этом году на Туриаде царила особая атмосфера: доброжелательность, общение между всеми участниками, сплоченность. Наверное, ковидный период так сказался, что в этом году все просто не могли наговориться, — делится впечатлениями Станислав Чернышев, член сборной команды Самарской области, обладатель II спортивного разряда по спортивному туризму. — Но вместе с тем все понимали, что это очень важное спортивное мероприятие, потому что, не соревнуясь, не видя достижений других спортсменов, сложно оценить свой профессиональный уровень. Плюс наши достижения — это престиж области, престиж областных спортивных возможностей. Все наши ребята смотрелись очень перспективно и профессионально. Если говорить про "пешеходников", то в ближайшем будущем ребята 2005–2006 гг. р. смогут показать отличные результаты, у них уже сейчас прекрасная база, и в нашей области есть все условия для дальнейшего совершенствования".

На торжественной церемонии закрытия полпред отметил высокий уровень организации спортивно-туристского лагеря ПФО.

"Видно, что "Туриада" движется вперёд. Были планы придать фестивалю международный характер, но на них повлиял ковид. Есть заявки из Центральной Азии и Белоруссии. Фестиваль вызывает большой интерес не только в ПФО, но и в других странах. Я хочу сказать, как сегодня шутили ребята, что мы пропустили один год из-за ковида и теперь нужно отрабатывать за два, чтобы наверстать упущенное и двигаться дальше", — сказал Игорь Комаров.

Победителем в общекомандном зачёте "Туриады-2021" стала команда Пермского края, второе место — сборная Удмуртской Республики, а "бронза" у Саратовской области.

Напомним, что Самарская область неоднократно занимала призовые места на окружной "Туриаде", участвовала во Всероссийском фестивале спортивного туризма в Сочи. И третье место в "Туриаде-2021" в номинации "Культурно-познавательный туризм" — это знаковая победа.

Развитие туризма в Самарской области — сфера, которая находится под личным контролем губернатора Дмитрия Азарова. В 2020 году наша область приняла участие во Всероссийском конкурсе по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма в России, и по итогам конкурса губернский проект вошел в ТОП-10 победителей. Дмитрий Азаров неоднократно отмечал, что отдых на Волге становится всё более популярными среди туристов: 11 проектов Самарской области стали победителями Всероссийской туристской премии "Маршрут года", и такое важное направления для Самарской области как туризм необходимо развивать.

Участие самарской команды в "Туриаде", направленной на развитие и популяризацию спортивного туризма, и особенно почётное призовое место в номинации "Культурно-познавательный туризм" — иллюстрация того, что travel-потенциал региона развивается по всем направлениям: от создания новых мест притяжения туристов, до привлечения молодёжи к изучению культурных, исторических и рекреационно-туристических возможностей нашей области.