Дискуссии на платформе марафона "Новое знание" посмотрели более 20 млн человек

Завершается третий день просветительского марафона "Новое знание". Дискуссии на платформе уже посмотрели более 20 миллионов человек, что неудивительно, учитывая имена спикеров и их доступность. Так, на вопросы самарцев в прямом эфире ответил Илон Маск, а Стив Возняк предложил российским студентам присылать любые сообщения на его сайт, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.
Соучредитель компании Apple Computer Стив Возняк рассказал о роли науки и образования, о том, что научный мир и обмен информацией должны быть свободными от государственных ограничений. Только научная коллаборация способна продвигать науку, уверен изобретатель. Он также затронул актуальную тему информационных технологий и искусственного интеллекта.
Стив Возняк подчеркнул, что человеческий ум гораздо глубже, чем искусственный интеллект, и он не верит, что ИИ сможет полноценно заменить человека в каких-либо сферах деятельности. В Самарском университете создан Институт Искусственного интеллекта, где ведутся разработки по внедрению различных технологий ИИ. Самарские ученые разделяют точку зрения инженера-электронщика и считают, что искусственный интеллект станет очень качественным, но только помощником человека. В частности, уже сейчас ведутся работы в области лингвистики, нейробиологии и другие.
Соучредитель компании Apple Computer также отметил, что не приветствует расширение использования компьютеров в образовании, поскольку это вовсе не стимулирует школьников к учёбе.
Сегодня, в заключительный день марафона, более 50 звездных спикеров обсуждают новые технологии, искусство, успех в медиа пространстве, управление информацией и важность правильной настройки фокуса в собственной жизни.
В финале марафона всех слушателей ждут лайфхаки звезд игры "Что? Где? Когда?". Знатоки расскажут о том, как управлять потоками информации, лучше ее запоминать и как мотивировать себя на познание. А как отмечает еще один спикер марафона биолог, лингвист, директор Института когнитивных исследований СПбГУ Татьяна Черниговская — именно познание стимулирует наш мозг работать и помогает нам жить долго и полноценно.
Посмотреть выступления марафона и узнать о его итогах можно на сайте.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.