Дискуссии на платформе марафона "Новое знание" посмотрели более 20 млн человек

Завершается третий день просветительского марафона "Новое знание". Дискуссии на платформе уже посмотрели более 20 миллионов человек, что неудивительно, учитывая имена спикеров и их доступность. Так, на вопросы самарцев в прямом эфире ответил Илон Маск, а Стив Возняк предложил российским студентам присылать любые сообщения на его сайт, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Соучредитель компании Apple Computer Стив Возняк рассказал о роли науки и образования, о том, что научный мир и обмен информацией должны быть свободными от государственных ограничений. Только научная коллаборация способна продвигать науку, уверен изобретатель. Он также затронул актуальную тему информационных технологий и искусственного интеллекта.

Стив Возняк подчеркнул, что человеческий ум гораздо глубже, чем искусственный интеллект, и он не верит, что ИИ сможет полноценно заменить человека в каких-либо сферах деятельности. В Самарском университете создан Институт Искусственного интеллекта, где ведутся разработки по внедрению различных технологий ИИ. Самарские ученые разделяют точку зрения инженера-электронщика и считают, что искусственный интеллект станет очень качественным, но только помощником человека. В частности, уже сейчас ведутся работы в области лингвистики, нейробиологии и другие.

Соучредитель компании Apple Computer также отметил, что не приветствует расширение использования компьютеров в образовании, поскольку это вовсе не стимулирует школьников к учёбе.

Сегодня, в заключительный день марафона, более 50 звездных спикеров обсуждают новые технологии, искусство, успех в медиа пространстве, управление информацией и важность правильной настройки фокуса в собственной жизни.

В финале марафона всех слушателей ждут лайфхаки звезд игры "Что? Где? Когда?". Знатоки расскажут о том, как управлять потоками информации, лучше ее запоминать и как мотивировать себя на познание. А как отмечает еще один спикер марафона биолог, лингвист, директор Института когнитивных исследований СПбГУ Татьяна Черниговская — именно познание стимулирует наш мозг работать и помогает нам жить долго и полноценно.

Посмотреть выступления марафона и узнать о его итогах можно на сайте.