Университеты переходят в "цифру": консорциум, кадры и контент

18 мая в рамках "Недели образования" состоялась экспертная онлайн-дискуссия "Цифровые университеты: год спустя, на пять лет вперед" на площадке, организаторами которой стали IPR MEDIA, Тольяттинский государственный университет и Консорциум "Цифровые университеты". Модераторами дискуссии выступили руководитель компании IPR MEDIA Наталья Иванова и советник ректора СВФУ им. М.К.Аммосова, научный руководитель "Университетский консорциум исследователей больших данных" Михаил Мягков.

На онлайн-встрече эксперты образовательной индустрии и руководители ведущих вузов страны различной отраслевой направленности обсудили проблемы эволюции модели цифрового университета как платформы, отраслевые стандарты в построении IT-инфраструктуры.

Открывая мероприятие, Наталья Иванова выразила благодарность организаторам за поддержку. "Наша компания включились как индустриальный партнер в деятельность консорциума для того, чтобы разрабатывались единые стандарты, чтобы процессы стандартизации были едиными", - отметила эксперт, напомнив, что в марте 2021 года вице-премьер Дмитрий Николаевич Чернышенко поставил ряд задач перед системой высшего образования, затрагивающих подготовку кадров будущего.

Наталья Иванова также пригласила участников дискуссии включиться в инициативу IPR TRANSFER, которую поддержали Агентство стратегических инициатив, университет Иннополис и Российская государственная библиотека. В настоящее время университеты продолжают присоединяться к масштабной сетевой инициативе по развитию университетских и научных знаний IPR TRANSFER, запущенной в апреле 2021 года и направленной на создание первой библиотеки цифровой экономики. Идет широкое информирование о всероссийских конкурсах, участники которых включаются в работу по обновлению учебно-методической базы новых цифровых образовательных модулей вузов всей страны.

Весной прошлого года на публичных площадках не раз обсуждался вопрос готовности университетов к работе в новом цифровом формате. Успехами в этом трендовом процессе на онлайн-дискуссии поделились руководители высших учебных заведений.

Михаил Мягков отметил, что для него вопросы цифровизации давно перестали быть теоретическими. "Сейчас вопрос в том, что такое цифровая зрелость, как сделать так, чтобы механизмы и методы цифровизации, которые реализуют университеты, стали эффективными помощниками и организаторами для вузов в новой реальности и помогли гибко решать вопросы во время форс-мажоров. Я считаю, что именно вопрос цифровой зрелости университетов - сейчас главный в повестке дня и именно о нем нужно говорить. В рамках университетского консорциума исследователей больших данных мы разработали продукт: интегрированную систему программного обеспечения для гибридного образования. Преподаватель записывает лекции, которые транслируются студентом, потом хранятся. И здесь возникают вопросы с обработкой и анализом больших данных. Для нас это стало вызовом, с которым мы сейчас работаем", - отметил Михаил Мягков.

Ректор Тольяттинского государственного университета Михаил Криштал отметил пользу объединения, образования консорциумов, направленных на цифровую трансформацию вузов: "Вопрос об объединении университетов для ускорения их цифровой трансформации обсуждался еще задолго до пандемии. В 2019 году в Сколковском институте науки и технологий представители Тольяттинского госуниверситета, Омского государственного технического университета и НИУ "Московский институт электронной техники" сформулировали Хартию о цифровизации образовательного пространства. В документе заложены принципы формирования российского рынка IT-решений для вузов с набором правил, стимулирующих к кооперации и обеспечивающих ее техническую возможность. За два дня его подписали 29 вузов, сегодня их 32. Задачи, прописанные в хартии, решает созданный в конце 2020 года по инициативе нашего университета консорциум "Цифровые университеты". В его состав входит 33 организации, причем семь из них - наши индустриальные партнеры. В данный момент работа ведется системно, регулярно встречаемся с членами консорциума в онлайн-пространстве".

По словам ректора ТГУ, вуз шел по модели цифровой трансформации с 2005 года не ради моды, а из необходимости решения проблем, поэтому удалось сформировать работающую систему. Также Михаил Криштал затронул общую проблему, связанную с обучением студентов очной и заочной форм в период дистанта, когда все они перешли в единую онлайн-среду: "Мы выявили недостаток общения, невозможность, трудности обеспечения спонтанной творческой деятельности в онлайн-пространстве. Необходимо продумать, как создать виртуальный кампус, который в отличие от обычного сайта обеспечивал бы функции реального кампуса, то есть возможность осуществления не упорядоченной или регламентированной, а спонтанной творческой деятельности, причем не только учебной, но и внеучебной или научной. Вторая задача - это социализация людей. Заочников нельзя оставлять без общения, им необходимо давать возможность участвовать во внеучебных форматах деятельности университета".

Идею создания консорциума "Цифровые университеты" поддержал и активно включился в работу Череповецкий государственный университет. "Перед членами консорциума стоят две важные задачи, первая из которых - разработать единые стандарты цифрового университета, а вторая - "прокачать" цифровые компетенции сотрудников, преподавателей и студентов за счет профессионального обмена между вузами", - отметила Екатерина Целикова, ректор Череповецкого государственного университета.

Она также рассказала о трудностях, с которыми столкнулся университет в период трансформации, и о том, как осуществляется подготовка кадров для цифровой экономики.

В рамках онлайн-дискуссии проректор по стратегии Северо-Восточного федерального университета имени М.К.Аммосова Василий Савинов представил программу проведения оценки уровня цифровой зрелости университетов.

"Мы выделяем семь направлений оценки цифровой зрелости: цифровая культура, кадры, процессы, цифровые продукты, модели, данные, инфраструктура и инструменты. На данный момент программа развития СВФУ находится на согласовании в Москве, и мы надеемся на ее одобрение", - подчеркнул спикер.

Университет можно сравнивать с технологичным бизнесом, где понятие цифровой зрелости очень важно, так как это становится целью, миссией в современных традициях, считает проректор Тюменского государственного университета Таисья Погодаева.

"В пространство цифровой зрелости нашего университета попадают корпоративные методики, которые оперируют терминами "бизнес-модель", "цифровой актив", клиентоориентированность, сервис - это то, что сильно изменит систему образования в целом и структуру университета. После определения концепта мы поняли, что без цифровых инструментов не сможем его реализовать. Именно тогда с нашим IT-партнером мы начали разрабатывать облачное цифровое решение для работы преподавателей и студентов в едином онлайн-пространстве. Если обычный образовательный процесс удалось перевести в цифру, то с научной сферой вуза возникли трудности, так как в этой структуре привыкли к более традиционной модели работы", - поделилась опытом Таисья Погодаева.

Павел Ишкин, проректор по научной работе Самарского государственного аграрного университета, в свою очередь рассказал, что аграрная отрасль тоже претерпевает цифровую трансформацию: "Для современного сельского хозяйства очень важно наличие современных цифровых компетенций, поэтому мы и присоединились к консорциуму, чтобы "впитать" в свою образовательную деятельность цифровые технологии".

Спикер также рассказал о том, как их университет решает задачи подготовки кадров цифровой экономики, взаимодействуя с другими вузами в части применения инструментов по созданию цифрового образовательного контента.

Проректор по цифровизации Тольяттинского государственного университета Роман Боюр напомнил о книге Дмитрия Иванова "Виртуализация общества. Версия 2.0", в которой автор уже почти 20 лет назад говорил о мощном тренде отказа от традиционных институтов с привычными "бумажками и корочками". По мнению Романа Боюра, "цифра помогает активно уходить от окостеневших, замшелых социальных рудиментов, она более живая и быстрая". При этом он отметил, что современные студенты сами могут научить цифровым компетенциям. "А нам надо их учить активной жизненной позиции при помощи цифры и пониманию, как использовать цифру для того, чтобы изменить жизнь. Вот этого поколение Y и Z действительно не умеет", - сказал он.

Михаил Мягков с ним согласился, отметив, что этой темы хватит для отдельной конференции, и резюмировал итоги онлайн-дискуссии. По его словам, нужно вынести два главных посыла: цифровая зрелость - это новая парадигма общества, а суть университетов - это люди, и они не должны пострадать при цифровизации.

Наталья Иванова в завершение дискуссии предложила участникам продолжать тесное сотрудничество и пригласила на конференцию IPR EDU 2021, которую IPR MEDIA проведет в этом году уже в четвертый раз. Она состоится в Сочи 20-24 октября и будет включать в себя три трека: образовательный, цифровой и международный.