Университеты переходят в "цифру": консорциум, кадры и контент

18 мая в рамках "Недели образования" состоялась экспертная онлайн-дискуссия "Цифровые университеты: год спустя, на пять лет вперед" на площадке, организаторами которой стали IPR MEDIA, Тольяттинский государственный университет и Консорциум "Цифровые университеты". Модераторами дискуссии выступили руководитель компании IPR MEDIA Наталья Иванова и советник ректора СВФУ им. М.К.Аммосова, научный руководитель "Университетский консорциум исследователей больших данных" Михаил Мягков.
На онлайн-встрече эксперты образовательной индустрии и руководители ведущих вузов страны различной отраслевой направленности обсудили проблемы эволюции модели цифрового университета как платформы, отраслевые стандарты в построении IT-инфраструктуры.
Открывая мероприятие, Наталья Иванова выразила благодарность организаторам за поддержку. "Наша компания включились как индустриальный партнер в деятельность консорциума для того, чтобы разрабатывались единые стандарты, чтобы процессы стандартизации были едиными", - отметила эксперт, напомнив, что в марте 2021 года вице-премьер Дмитрий Николаевич Чернышенко поставил ряд задач перед системой высшего образования, затрагивающих подготовку кадров будущего.
Наталья Иванова также пригласила участников дискуссии включиться в инициативу IPR TRANSFER, которую поддержали Агентство стратегических инициатив, университет Иннополис и Российская государственная библиотека. В настоящее время университеты продолжают присоединяться к масштабной сетевой инициативе по развитию университетских и научных знаний IPR TRANSFER, запущенной в апреле 2021 года и направленной на создание первой библиотеки цифровой экономики. Идет широкое информирование о всероссийских конкурсах, участники которых включаются в работу по обновлению учебно-методической базы новых цифровых образовательных модулей вузов всей страны.
Весной прошлого года на публичных площадках не раз обсуждался вопрос готовности университетов к работе в новом цифровом формате. Успехами в этом трендовом процессе на онлайн-дискуссии поделились руководители высших учебных заведений.
Михаил Мягков отметил, что для него вопросы цифровизации давно перестали быть теоретическими. "Сейчас вопрос в том, что такое цифровая зрелость, как сделать так, чтобы механизмы и методы цифровизации, которые реализуют университеты, стали эффективными помощниками и организаторами для вузов в новой реальности и помогли гибко решать вопросы во время форс-мажоров. Я считаю, что именно вопрос цифровой зрелости университетов - сейчас главный в повестке дня и именно о нем нужно говорить. В рамках университетского консорциума исследователей больших данных мы разработали продукт: интегрированную систему программного обеспечения для гибридного образования. Преподаватель записывает лекции, которые транслируются студентом, потом хранятся. И здесь возникают вопросы с обработкой и анализом больших данных. Для нас это стало вызовом, с которым мы сейчас работаем", - отметил Михаил Мягков.
Ректор Тольяттинского государственного университета Михаил Криштал отметил пользу объединения, образования консорциумов, направленных на цифровую трансформацию вузов: "Вопрос об объединении университетов для ускорения их цифровой трансформации обсуждался еще задолго до пандемии. В 2019 году в Сколковском институте науки и технологий представители Тольяттинского госуниверситета, Омского государственного технического университета и НИУ "Московский институт электронной техники" сформулировали Хартию о цифровизации образовательного пространства. В документе заложены принципы формирования российского рынка IT-решений для вузов с набором правил, стимулирующих к кооперации и обеспечивающих ее техническую возможность. За два дня его подписали 29 вузов, сегодня их 32. Задачи, прописанные в хартии, решает созданный в конце 2020 года по инициативе нашего университета консорциум "Цифровые университеты". В его состав входит 33 организации, причем семь из них - наши индустриальные партнеры. В данный момент работа ведется системно, регулярно встречаемся с членами консорциума в онлайн-пространстве".
По словам ректора ТГУ, вуз шел по модели цифровой трансформации с 2005 года не ради моды, а из необходимости решения проблем, поэтому удалось сформировать работающую систему. Также Михаил Криштал затронул общую проблему, связанную с обучением студентов очной и заочной форм в период дистанта, когда все они перешли в единую онлайн-среду: "Мы выявили недостаток общения, невозможность, трудности обеспечения спонтанной творческой деятельности в онлайн-пространстве. Необходимо продумать, как создать виртуальный кампус, который в отличие от обычного сайта обеспечивал бы функции реального кампуса, то есть возможность осуществления не упорядоченной или регламентированной, а спонтанной творческой деятельности, причем не только учебной, но и внеучебной или научной. Вторая задача - это социализация людей. Заочников нельзя оставлять без общения, им необходимо давать возможность участвовать во внеучебных форматах деятельности университета".
Идею создания консорциума "Цифровые университеты" поддержал и активно включился в работу Череповецкий государственный университет. "Перед членами консорциума стоят две важные задачи, первая из которых - разработать единые стандарты цифрового университета, а вторая - "прокачать" цифровые компетенции сотрудников, преподавателей и студентов за счет профессионального обмена между вузами", - отметила Екатерина Целикова, ректор Череповецкого государственного университета.
Она также рассказала о трудностях, с которыми столкнулся университет в период трансформации, и о том, как осуществляется подготовка кадров для цифровой экономики.
В рамках онлайн-дискуссии проректор по стратегии Северо-Восточного федерального университета имени М.К.Аммосова Василий Савинов представил программу проведения оценки уровня цифровой зрелости университетов.
"Мы выделяем семь направлений оценки цифровой зрелости: цифровая культура, кадры, процессы, цифровые продукты, модели, данные, инфраструктура и инструменты. На данный момент программа развития СВФУ находится на согласовании в Москве, и мы надеемся на ее одобрение", - подчеркнул спикер.
Университет можно сравнивать с технологичным бизнесом, где понятие цифровой зрелости очень важно, так как это становится целью, миссией в современных традициях, считает проректор Тюменского государственного университета Таисья Погодаева.
"В пространство цифровой зрелости нашего университета попадают корпоративные методики, которые оперируют терминами "бизнес-модель", "цифровой актив", клиентоориентированность, сервис - это то, что сильно изменит систему образования в целом и структуру университета. После определения концепта мы поняли, что без цифровых инструментов не сможем его реализовать. Именно тогда с нашим IT-партнером мы начали разрабатывать облачное цифровое решение для работы преподавателей и студентов в едином онлайн-пространстве. Если обычный образовательный процесс удалось перевести в цифру, то с научной сферой вуза возникли трудности, так как в этой структуре привыкли к более традиционной модели работы", - поделилась опытом Таисья Погодаева.
Павел Ишкин, проректор по научной работе Самарского государственного аграрного университета, в свою очередь рассказал, что аграрная отрасль тоже претерпевает цифровую трансформацию: "Для современного сельского хозяйства очень важно наличие современных цифровых компетенций, поэтому мы и присоединились к консорциуму, чтобы "впитать" в свою образовательную деятельность цифровые технологии".
Спикер также рассказал о том, как их университет решает задачи подготовки кадров цифровой экономики, взаимодействуя с другими вузами в части применения инструментов по созданию цифрового образовательного контента.
Проректор по цифровизации Тольяттинского государственного университета Роман Боюр напомнил о книге Дмитрия Иванова "Виртуализация общества. Версия 2.0", в которой автор уже почти 20 лет назад говорил о мощном тренде отказа от традиционных институтов с привычными "бумажками и корочками". По мнению Романа Боюра, "цифра помогает активно уходить от окостеневших, замшелых социальных рудиментов, она более живая и быстрая". При этом он отметил, что современные студенты сами могут научить цифровым компетенциям. "А нам надо их учить активной жизненной позиции при помощи цифры и пониманию, как использовать цифру для того, чтобы изменить жизнь. Вот этого поколение Y и Z действительно не умеет", - сказал он.
Михаил Мягков с ним согласился, отметив, что этой темы хватит для отдельной конференции, и резюмировал итоги онлайн-дискуссии. По его словам, нужно вынести два главных посыла: цифровая зрелость - это новая парадигма общества, а суть университетов - это люди, и они не должны пострадать при цифровизации.
Наталья Иванова в завершение дискуссии предложила участникам продолжать тесное сотрудничество и пригласила на конференцию IPR EDU 2021, которую IPR MEDIA проведет в этом году уже в четвертый раз. Она состоится в Сочи 20-24 октября и будет включать в себя три трека: образовательный, цифровой и международный.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.