В ближайшие дни парки и набережную Самары обработают от комаров

В 2021 г. в Самаре запланирована инсектицидная обработка озелененных территорий объектов общего пользования на площади 209,46 га. Об этом сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства и экологии.

Представители ведомства опубликовали график обработки общественных зон. Так, скверы, бульвары, аллеи на площадях будут обрабатывать с 3 июня по 10 июля. На набережной реки Волги морить насекомых планируют несколько раз: с 15 по 31 мая, с 10 по 20 июня, с 10 по 31 июля.

Городские парки будут обрабатывать с 20 по 30 мая.

"Работы проводятся по погодным условиям. Если погода дождливая, то сроки сдвигаются", — отметили в департаменте.