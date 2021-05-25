Тольяттинец зарегистрировал в своем доме 133 иностранца

В Тольятти 45-летний безработный местный житель стал фигурантом уголовного дела о фиктивной регистрации мигрантов, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, с января по май 2021 г. он поставил на миграционный учет в своем частном доме 133 иностранца, хотя не собирался предоставлять им помещение.

По информации правоохранителей, мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Задержанный полностью признал вину и рассказал, что получил за свои "услуги" более 60 тыс. рублей.