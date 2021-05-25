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Общество

Самарский ЦУР за полгода помог в решении проблем более чем 30 тыс. жителей региона

САМАРА. 25 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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25 мая Центр управления регионом в Самарской области отметил полгода своей работы. За это время специалисты помогли в решении десятков тысяч проблем жителей региона, оперативно передавая сообщения граждан ответственным лицам.

За шесть месяцев специалисты ЦУР через систему "Инцидент Менеджмент" обработали 34 тыс. сообщений в соцсетях. Почти то же количество сообщений пришло и через платформу обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе".

По скорости первичного ответа Самарская область вошла в ТОП-10 регионов страны.
 Пятерка самых актуальных тем:

• ЖКХ - 9345,
• Дороги - 6496,
• Благоустройство - 5863,
• Здравоохранение и коронавирус - 2650,
• Социальное обслуживание и защита - 2552.

Совместно с министерством здравоохранения ЦУР оперативно отрабатывал вопросы, связанные с вакцинацией. Так, после сообщений в соцсетях в самом отдаленном населенном пункте Самары - поселке Прибрежный - появился прививочный пункт. А маломобильных граждан начали вакцинировать на дому.

После месячника по благоустройству значительно возросло количество жалоб на неубранный мусор. С середины апреля ЦУР63 передавал информацию в муниципалитеты по адресам, где после субботников не вывезли мусор, включая старую мебель и ветки деревьев. Власти на местах оперативно реагировали.

После обращений жителей в соцсетях власти Самары обратили внимание на большую свалку на острове Проран. Совместно с волонтерами территория популярного места отдыха была убрана.

Еще одна актуальная проблема нынешней весны - это открытые канализационные люки. ЦУР63 зафиксировал 263 жалобы в соцсетях на "бесхозные" колодцы - все адреса оперативно передавались в муниципалитеты и ресурсоснабжающие организации для принятия мер.

"Одна из наших главных миссий - обеспечить работу с быстро решаемыми проблемами. Чтобы уборка снега, мусора, вопросы освещения решались не 28-30 дней, а, в идеале, в день обращения. Ведь государство, как и бизнес, предоставляет гражданам услуги, и эти услуги должны быть качественными. ЦУР в данном случае обеспечивает оперативную коммуникацию гражданина и власти", - сообщил руководитель ЦУР Самарской области Сергей Рыжиков.

ЦУР не только передает сообщения граждан ответственным органам, но и собирает пожелания пользователей соцсетей. Так, в министерство образования области были переданы предпочтения родителей школьников, касающиеся меню в школьных столовых. А в минстрой и в администрацию Тольятти были направлены пожелания по наполнению территории будущей набережной. Также специалисты ЦУР регулярно собирают и положительные отзывы о работе самарских врачей.

Еще одна задача Центра управления регионом - борьба с фейками. Совместно с учеными Самарского университета специалисты ЦУР тестируют программный продукт, с помощью которого можно проводить экспертизу достоверности фото- и видеоизображений, размещаемых в социальных сетях.

Уникальные алгоритмы в перспективе позволят автоматически выявлять следы внесенных в цифровое изображение или видеоряд изменений и определять степень достоверности предложенного к анализу цифрового материала. Применение подобных технологий позволит эффективно бороться с проблемой распространения в Интернете дипфейк-подделок.

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