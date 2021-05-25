Самарский ЦУР за полгода помог в решении проблем более чем 30 тыс. жителей региона

25 мая Центр управления регионом в Самарской области отметил полгода своей работы. За это время специалисты помогли в решении десятков тысяч проблем жителей региона, оперативно передавая сообщения граждан ответственным лицам.
За шесть месяцев специалисты ЦУР через систему "Инцидент Менеджмент" обработали 34 тыс. сообщений в соцсетях. Почти то же количество сообщений пришло и через платформу обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе".
По скорости первичного ответа Самарская область вошла в ТОП-10 регионов страны.
Пятерка самых актуальных тем:
• ЖКХ - 9345,
• Дороги - 6496,
• Благоустройство - 5863,
• Здравоохранение и коронавирус - 2650,
• Социальное обслуживание и защита - 2552.
Совместно с министерством здравоохранения ЦУР оперативно отрабатывал вопросы, связанные с вакцинацией. Так, после сообщений в соцсетях в самом отдаленном населенном пункте Самары - поселке Прибрежный - появился прививочный пункт. А маломобильных граждан начали вакцинировать на дому.
После месячника по благоустройству значительно возросло количество жалоб на неубранный мусор. С середины апреля ЦУР63 передавал информацию в муниципалитеты по адресам, где после субботников не вывезли мусор, включая старую мебель и ветки деревьев. Власти на местах оперативно реагировали.
После обращений жителей в соцсетях власти Самары обратили внимание на большую свалку на острове Проран. Совместно с волонтерами территория популярного места отдыха была убрана.
Еще одна актуальная проблема нынешней весны - это открытые канализационные люки. ЦУР63 зафиксировал 263 жалобы в соцсетях на "бесхозные" колодцы - все адреса оперативно передавались в муниципалитеты и ресурсоснабжающие организации для принятия мер.
"Одна из наших главных миссий - обеспечить работу с быстро решаемыми проблемами. Чтобы уборка снега, мусора, вопросы освещения решались не 28-30 дней, а, в идеале, в день обращения. Ведь государство, как и бизнес, предоставляет гражданам услуги, и эти услуги должны быть качественными. ЦУР в данном случае обеспечивает оперативную коммуникацию гражданина и власти", - сообщил руководитель ЦУР Самарской области Сергей Рыжиков.
ЦУР не только передает сообщения граждан ответственным органам, но и собирает пожелания пользователей соцсетей. Так, в министерство образования области были переданы предпочтения родителей школьников, касающиеся меню в школьных столовых. А в минстрой и в администрацию Тольятти были направлены пожелания по наполнению территории будущей набережной. Также специалисты ЦУР регулярно собирают и положительные отзывы о работе самарских врачей.
Еще одна задача Центра управления регионом - борьба с фейками. Совместно с учеными Самарского университета специалисты ЦУР тестируют программный продукт, с помощью которого можно проводить экспертизу достоверности фото- и видеоизображений, размещаемых в социальных сетях.
Уникальные алгоритмы в перспективе позволят автоматически выявлять следы внесенных в цифровое изображение или видеоряд изменений и определять степень достоверности предложенного к анализу цифрового материала. Применение подобных технологий позволит эффективно бороться с проблемой распространения в Интернете дипфейк-подделок.
Последние комментарии
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
Добрый день. Обратите внимание пожалуйста на маршрут 268 с гос. номером о863вх. Водитель ездит не аккуратно, подрезает, обгоняет, оскорбляет всех. В маршрутку сесть не успел, он уже трогается. Ездил с ним не один раз. На замечания сидит молчит, но продолжает ездить так же.
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет