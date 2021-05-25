Кабмин и сотрудники ведомств представили предложения по реализации послания губернатора

В понедельник, 24 мая, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел в режиме видеоконференцсвязи совещания с главами региональных министерств и ведомств.

Послание губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, прозвучавшее 18 мая 2021 года, в ближайшее время будет трансформировано в конкретный план действий и перечень поручений, обязательных к исполнению. На совещании подробно обсудили, что необходимо сделать для выполнения поставленных главой региона задач.

О подходах к выполнению поручений губернатора Самарской области сообщил министр здравоохранения Армен Бенян. В послании губернатора вопросам здравоохранения было уделено особое внимание. Система мероприятий по повышению качества оказания медицинских услуг включает в себя и строительство новых поликлиник (в Самаре, поселке Смышляевка и в Кинеле), изучение и внедрение лучших практик "бережливой поликлиники", решение вопроса обеспечения медучреждений кадрами.

Дмитрий Азаров поручил принять комплекс дополнительных мер по поддержке врачей, которые готовы работать в медучреждениях региона. Это прежде всего льготная ипотека для медиков. Та же мера поддержки готовится и для педагогов. Председатель областного правительства поручил главам министерства здравоохранения и министерства образования и науки определить число специалистов, которые могут обратиться за такой помощью.

Министр образования и науки Виктор Акопьян рассказал о том, как будет строиться работа по другим поручениям главы региона. Уже в этом году будет завершено строительство двух новых школ - на 5-й просеке в Самаре и на ул. Миронова в Новокуйбышевске. Планируется выполнить комплекс мероприятий по обеспечению в образовательных учреждениях региона дополнительных мер безопасности.

Выполняется поручение губернатора по расширению функциональных возможностей карты жителя Самарской области - она должна стать электронным пропуском для студентов в учебные заведения. Министр образования сообщил, что договоренности об этом со всеми ректорами вузов уже достигнуты.

О реализации важной социальной инициативы Дмитрия Азарова - о единовременной выплате в 10 тыс. руб. всем выпускникам школ, которые поступят в вузы в Самарской области, доложил заместитель министра социально-демографической и семейной политики региона Олег Рубежанский. Определены примерное количество первокурсников (31,5 тыс. человек) и объем средств на обеспечение выплаты. Планируется, что студентам, достигшим 18 лет, средства переведут на их личные карты, а выплаты несовершеннолетним перечислят на счета родителей.

Председатель правительства напомнил членам регионального кабмина, что эта мера поддержки имеет заявительный характер, и поручил предусмотреть возможность подать такое заявление в электронном виде на сайте "Госуслуги".

Виктор Кудряшов поручил также провести широкую информационную компанию: "Эта социальная инициатива направлена на то, чтобы убедить талантливую молодежь остаться в Самаре. Поэтому о ней должны узнать как можно больше людей. Важно также сделать алгоритм получения выплат максимально удобным".

"Все готово к тому, чтобы выплаты начали поступать в начале сентября", - ответил Олег Рубежанский.

Подробно рассмотрели участники совещания и блок поручений, данных министерству экономического развития и инвестиций, министерству транспорта и автомобильных дорог, министерству промышленности и торговли, департаменту туризма и другим ведомствам.

"В срок до четверга текущей недели прошу представить предложения по потребности в дополнительном финансировании, до 1 июля - предложения по решению тех вопросов, которые требуют новых механизмов достижения результата. В срок до 18 июня план по реализации послания президента РФ и губернатора Самарской области должен быть утвержден", - поручил Виктор Кудряшов.

Обсудили на совещании и исполнение поручения губернатора по проектированию эстакады, которая соединит "старую" и "новую" набережные в Самаре. Работы по проектированию этого знакового для областного центра объекта начнутся уже в текущем году.