Весенне-полевые работы в Самарской области завершат на этой неделе

Во вторник, 25 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с членами областного правительства, главами муниципальных образований и руководителями ведомств, на котором обсудили ход посевной в регионе.

По состоянию на сегодня посеяно более 1,506 млн га яровых культур, что составляет 98% от плана.

В прошлом году к этой дате было посеяно 1,443 млн га. Учитывая, что посевная кампания стартовала почти на 3 недели позже, чем в прошлом году, темпы проведения весенне-полевых работ значительно выше", — отметил министр сельского хозяйства Николай Абашин.

В общем объеме посеяно зерновых и зернобобовых — 672 тыс. га, технических культур — 761 тыс. га, из них — подсолнечника — 672 тыс. га и кормовых — 67,5 тыс. га. Кроме того, посажено 4 тыс. га картофеля и посеяно 3 300 га овощных культур. Остается засеять небольшие площади поздних яровых культур, таких, как гречиха, просо и кукуруза.

"Планируем, что посевная кампания завершится на текущей неделе, предположительно 28 мая, — рассказал Николай Абашин. — В прошлом году работы завершились 5 июня".

По предварительным данным общая посевная площадь сельхозкультур составит 2,150 млн га, что на 20 000 га больше, чем в прошлом году.

Дмитрий Азаров отметил четкую организацию весенне-полевых работ в этом году и передал слова благодарности аграриям региона: "Мы начали практически на три недели позже, чем в прошлом году. При этом заканчиваем посевные работы даже раньше. Давайте отметим четкую организацию работ. Несмотря на непростые погодные условия — сначала затяжная, поздняя весна, а потом аномально высокие температуры — удалось должным образом организовать проведение весенне-полевых работ. В сжатые сроки сельхозпроизводители, сельхозпредприятия справились с поставленной задачей. Давайте поблагодарим коллег".

Также министр доложил о работе по внесению минеральных удобрений и подкормке сельскохозяйственных культур. По информации министерства, озимые зерновые культуры подкормлены на площади 450 тыс. га. Под яровой сев минеральные удобрения внесены на площади 519,4 тыс. га.

"Работа по приобретению и внесению минеральных удобрений продолжается. По оперативной информации хозяйствами области накоплено 153 тыс. т минеральных удобрений, что в 1,5 раза превышает уровень прошлого года", — сообщил министр.

Также Николай Абашин сообщил о рисках, которые несет жаркая и засушливая весна:

"По данным Гидрометцентра, среднеобластной показатель осадков за период с 1 апреля 2021 года по 13 мая 2021 года составил 72% от нормы. При этом, за 1 декаду и вторую декаду мая выпало в среднем 2,5 мм осадков или 20% от нормы. Если в ближайшее время не будет осадков, то, начиная с текущей недели, повсеместно могут появиться признаки почвенной засухи".

Дмитрий Азаров поручил министерству не оставлять аграриев региона один на один с этим вопросов, выработать план действий в случае, если лето будет засушливым, чтобы минимизировать риски потери урожая.

"Погодные условия действительно аномальные, и вы знаете, что многие рекорды уже побили, к сожалению. Давайте мы предметно распишем, буквально по каждой территории, там, где нам нужно предпринять максимум усилий, чтобы обеспечить урожай, — поставил задачу глава региона. — Отдельно посмотрите, чем помочь предприятиям с точки зрения удобрений".

Также губернатор поручил Николаю Абашину с сельхозпроизводителями проработать вопрос страхования посевов и помощи предприятиям по дополнительному внесению минеральных удобрений, чтобы минимизировать риски для предприятий.

"Защитите от потерь сельхозпроизводителей. Там, где сегодня есть прогноз, что урожая не будет в связи с погодными условиями и запасами влаги, еще раз проверьте, все ли застраховано, правильно ли документы оформлены. Давайте всех коллег, глав муниципальных образований, руководителей управлений в районах и самих сельхозпроизводителей на это нацелим. Необходимо заранее готовиться к защите интересов сельхозпроизводителей там, где мы можем понести потери. Жду ваших предложений. Две недели на отработку", — поручил Дмитрий Азаров.