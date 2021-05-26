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ДТП Происшествия

В Тольятти водитель, сбивший пешехода, отказался от медосвидетельствования

ТОЛЬЯТТИ. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 25 мая, в 9:45 в Тольятти 37-летний водитель ВАЗ-2114 в районе дома № 7 по ул. Ботанической допустил наезд на пешехода на нерегулируемом переходе, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Во вторник, 25 мая, в 9:45 в Тольятти 37-летний водитель ВАЗ-2114 в районе дома № 7 по ул. Ботанической допустил наезд на пешехода на нерегулируемом переходе, сообщает ГУ МВД по Самарской области. 

В результате аварии 40-летний пешеход госпитализирован. 

По данным инспекторов ГИБДД, водитель автомобиля отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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