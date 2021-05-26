В Тольятти водитель, сбивший пешехода, отказался от медосвидетельствования

Во вторник, 25 мая, в 9:45 в Тольятти 37-летний водитель ВАЗ-2114 в районе дома № 7 по ул. Ботанической допустил наезд на пешехода на нерегулируемом переходе, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Во вторник, 25 мая, в 9:45 в Тольятти 37-летний водитель ВАЗ-2114 в районе дома № 7 по ул. Ботанической допустил наезд на пешехода на нерегулируемом переходе, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В результате аварии 40-летний пешеход госпитализирован.
По данным инспекторов ГИБДД, водитель автомобиля отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!