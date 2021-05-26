Основателям инновационных проектов расскажут, как начать сотрудничество с РЖД

Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и StartupSamara приглашают 27 мая на онлайн-семинар "Взаимодействие инновационных проектов с РЖД". Участники познакомятся с инструментами и техниками быстрого запуска пилота с Российскими железными дорогами.

Экспертом семинара выступит заместитель начальника центра инновационного развития ОАО "РЖД" Александр Зажигалкин. Он расскажет о возможностях, проблемах и барьерах взаимодействия стартапов с РЖД, о том, как выстроить оптимальные алгоритмы взаимодействия с транспортной монополией и как достичь успехов на безбрежном железнодорожном рынке.

Для основателей проектов, которые уже работают с РЖД, участие в семинаре - это возможность получить актуальную информацию об инновационном развитии РЖД из первых уст. Стартапы, чьи продукты находятся в фокусе РЖД, получат прикладные советы и алгоритм действий по организации внедрений на пилотных площадках железных дорог.

Кроме того, семинар будет полезен технологическим предпринимателям, которые хотят на примере ОАО "РЖД" знать, как крупные корпорации выстраивают работу по взаимодействию с инновационными компаниями.

Участие в онлайн-семинаре бесплатно, необходимо только зарегистрироваться по ссылке: e.startupsamara.ru/rzd-innovation.

"Протестировать свой продукт на площадках РЖД, получить экспертное заключение от инженеров, непосредственно работающих с этой проблемой, пообщаться с руководством дороги - это очень ценно, особенно для небольшого стартапа. Благодаря различным акселерационным программам и посредничеству правительства региона у технологических компаний есть такая возможность. Уже есть примеры успешного сотрудничества. И мы рассчитываем, что таких интеграций небольших региональных проектов с корпорациями будет все больше", - отметил генеральный директор Регионального центра инноваций StartupSamara Александр Клюкач.

Онлайн-семинар организован Министерством экономического развития и инвестиций Самарской области, оператор - StartupSamara. Мероприятие проходит при поддержке ОАО "РЖД".