Для 71-го выпускника самарской школы №6 прозвенел последний звонок

В среду, 26 мая, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов посетил самарскую школу № 6 им. М. В. Ломоносова, где состоялась торжественная линейка, посвященная Последнему звонку-2021.

Председатель областного правительства от имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и от себя лично поздравил выпускников, учителей и родителей: "Уже сегодня, после того, как прозвучит последний звонок, вы сделаете первый шаг во взрослую жизнь, полную новых возможностей, новых открытий. Я уверен, что знания и навыки коммуникации, полученные в школе, станут прочным фундаментом, на который вы будете опираться фактически всю свою жизнь".

Директор школы Светлана Кручинина, обращаясь к выпускникам, пожелала им здоровья, счастья и успехов: "Все уроки прошли, все перемены пролетели и все звонки прозвучали. Остался один, самый главный, последний звонок. Тот рубеж, после которого не на словах, а на самом деле вы становитесь взрослыми".

Почетное право дать последний звонок предоставили выпускнику 11-го класса, призеру окружного этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе, призеру интеллектуальной олимпиады школьников ПФО Сергею Лотину и первокласснице Дарье Дьяковой, чья старшая сестра в этом году в числе выпускников шестой школы.

В этот день прозвучало еще много напутственных и благодарственных слов. С особым чувством ребята прощались со школой, в которой провели одиннадцать лет, подтверждая право учиться в "ломоносовской" высокими наградами на предметных олимпиадах, научных чтениях и конференциях.

В текущем учебном году "ломоносовскую" школу заканчивает 71 выпускник, при этом 18 ребят претендуют на медаль "За особые успехи в учении". Среди учащихся школы — призеры Всероссийской олимпиады школьников, Интеллектуальной олимпиады школьников Приволжского Федерального округа, лауреаты областных конкурсов различных этапов.

"Мне очень приятно слышать, что многие из вас хотят связать свое будущее с поступлением в вузы Самарской области. Вы знаете, что по решению губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова все выпускники школ, которые поступают в вузы нашего региона, в текущем году получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. А главный ваш стимул остаться — это любовь к нашей области, к нашему городу. Здесь прекрасное образование и отличные возможности, чтобы каждый молодой человек проявил свои способности в полной мере и нашел себя в жизни. Правительству области крайне важно собрать в регионе команду творческих людей, профессионалов. Будущее за вами!", — напутствовал Виктор Кудряшов.