Для 71-го выпускника самарской школы №6 прозвенел последний звонок

В среду, 26 мая, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов посетил самарскую школу № 6 им. М. В. Ломоносова, где состоялась торжественная линейка, посвященная Последнему звонку-2021.
Председатель областного правительства от имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и от себя лично поздравил выпускников, учителей и родителей: "Уже сегодня, после того, как прозвучит последний звонок, вы сделаете первый шаг во взрослую жизнь, полную новых возможностей, новых открытий. Я уверен, что знания и навыки коммуникации, полученные в школе, станут прочным фундаментом, на который вы будете опираться фактически всю свою жизнь".
Директор школы Светлана Кручинина, обращаясь к выпускникам, пожелала им здоровья, счастья и успехов: "Все уроки прошли, все перемены пролетели и все звонки прозвучали. Остался один, самый главный, последний звонок. Тот рубеж, после которого не на словах, а на самом деле вы становитесь взрослыми".
Почетное право дать последний звонок предоставили выпускнику 11-го класса, призеру окружного этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе, призеру интеллектуальной олимпиады школьников ПФО Сергею Лотину и первокласснице Дарье Дьяковой, чья старшая сестра в этом году в числе выпускников шестой школы.
В этот день прозвучало еще много напутственных и благодарственных слов. С особым чувством ребята прощались со школой, в которой провели одиннадцать лет, подтверждая право учиться в "ломоносовской" высокими наградами на предметных олимпиадах, научных чтениях и конференциях.
В текущем учебном году "ломоносовскую" школу заканчивает 71 выпускник, при этом 18 ребят претендуют на медаль "За особые успехи в учении". Среди учащихся школы — призеры Всероссийской олимпиады школьников, Интеллектуальной олимпиады школьников Приволжского Федерального округа, лауреаты областных конкурсов различных этапов.
"Мне очень приятно слышать, что многие из вас хотят связать свое будущее с поступлением в вузы Самарской области. Вы знаете, что по решению губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова все выпускники школ, которые поступают в вузы нашего региона, в текущем году получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. А главный ваш стимул остаться — это любовь к нашей области, к нашему городу. Здесь прекрасное образование и отличные возможности, чтобы каждый молодой человек проявил свои способности в полной мере и нашел себя в жизни. Правительству области крайне важно собрать в регионе команду творческих людей, профессионалов. Будущее за вами!", — напутствовал Виктор Кудряшов.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.