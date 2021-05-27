На Большом Кинеле погибла женщина, врезавшись в дерево на гидроцикле

В Самарской области в среду, 26 мая, на реке Большой Кинель гидроцикл протаранил дерево на берегу, один человек погиб, сообщает life.ru.

По данным портала, погибла водитель - 29-летняя женщина, управлявшая гидроциклом. Ее 40-летняя пассажирка пропала.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что гидроцикл был куплен два дня назад, прав на управление им у женщин не было.