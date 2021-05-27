В Тольятти задержали мужчину с 438 г марихуаны

В мае полицейские задержали в Тольятти 28-летнего безработного местного жителя с наркотиками, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, он планировал забрать "закладку" в лесопарковой зоне Комсомольского района. Во время задержания подозреваемый бросил в траву сверток, в котором было свыше 438 г марихуаны. Задержанный рассказал, что приобрел наркотик для личного употребления и не собирался сбывать.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение накрсодержащих растений").