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Строительство Строительство и недвижимость

Мэрия Самары разрешила корпорации "Кошелев" стройку отеля в Октябрьском районе

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Специализированный застройщик "Корпорация "Кошелев" получило разрешение на отклонение от предельных параметров при строительстве объекта в Октябрьском районе. Общая площадь участка под стройку составляет 22091 кв. метр. Постановление, подписанное главой Самары Еленой Лапушкиной, опубликовано на сайте городской администрации.

На 2-й дачной просеке корпорация бизнесмена Владимира Кошелева построит объект под туристическое обслуживание с максимальным процентом застройки в границах земельного участка (100%).

Согласно сведениям Публичной кадастровой карты, разрешено использование участка для размещения турбаз, стационарных и палаточных туристско-оздоровительных лагерей, домов рыболовства и охотника, детских туристических станций. Кадастровая стоимость оценивается в 83 млн рублей (данные на 2020 год).

Напомним, корпорация представляла проект апарт-отеля с инфраструктурой на берегу Волги еще в 2018 г. на заседании областного совета по улучшению инвестиционного климата. В конце 2018 года проект прошел публичные слушания, а в начале 2019 г. власти выдали компании разрешение на использование нескольких земельных участков площадью 6,6 тыс. кв. метров.

В конце октября 2020 года прошли новые публичные слушания, одним из вопросов стало очередное обсуждение строительства апарт-отеля с инфраструктурой на берегу Волги. Проект тогда поддержали 76 человек.

Корпорация "Кошелев" уже имеет опыт строительства гостиниц и отелей. В 2017 г. застройщик возвел пятизвездочную гостиницу в Саранске. Кроме того, гостиничный комплекс международного класса появился в центре Ульяновска.

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