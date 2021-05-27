Дмитрий Богданов: "Новая набережная Тольятти должна стать визитной карточкой региона"

26 мая в Тольятти состоялось расширенное совещание по строительству набережной с представителями Правительства Самарской области, городских властей, подрядчиков и заинтересованных предпринимателей.

По словам Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, реконструкция набережной Тольятти — один из приоритетных инфраструктурных проектов Самарской области. Ранее глава региона поручал Правительству организовать взаимодействие всех заинтересованных сторон при проведении строительных работ: городских и региональных властей, жителей Тольятти и представителей бизнеса.

Именно предприниматели обратились к Правительству региона с просьбой рассмотреть их проектные решения для создания столь долгожданного всеми жителями Тольятти места отдыха. Участники совещания внимательно ознакомились с презентациями бизнеса, среди которых были предложения о размещении объектов для отдыха туристов, размещении предприятий общественного питания, досуговых центров и арт-объектов. Особое внимание слушателей привлек проект, подразумевающий сделать из акватории Жигулевского водохранилища крупнейший в России туристический центр яхтинга.

— "Куйбышевское" — самое крупное водохранилище в Евразии и третье в мире по своей акватории. Мало кто знает, но тольяттинский яхт-клуб "Дружба" — крупнейшая в России школа яхтенных спортсменов, а территория клуба — давно стала излюбленным местом прогулок для многих тольяттинцев. Однако общественный транспорт туда не ходит, такси часто отказываются ехать, само место скрыто от глаз горожан и гостей города. Создание крупной марины — центра сосредоточения маломерных судов — в общедоступном месте с качественно оказываемыми услугами по периферии сможет сделать Тольятти центром притяжения туристов со всей России! — описал проект Евгений Козлов, руководитель туристического проекта "Капитан ТЛТ".

У данного проекта уже есть свои инвесторы, готовые осуществить закупку яхт и другого необходимого оборудования, а также вести расходы по содержанию набережной в чистоте и красоте.

— Мы, как предприниматели, заинтересованы в "трафике" на прилегающей к нашему бизнесу территории и готовы вкладываться в инфраструктуру, в благоустройство, в содержание. Также немаловажным считаем инвестировать в маркетинг локации на федеральном уровне — мы сделаем все, чтобы это место стало действительно популярным не только среди жителей региона, но и среди туристов со всей России", — отметил учредитель ресторана "Небо" Андрей Савенков.

Глава Тольятти Николай Ренц поблагодарил предпринимателей за активное участие в строительстве приоритетного городского проекта: "Активность жителей и бизнес-сообщества вдохновляют нас работать усерднее. Только совместная реализация такого значимого для всех горожан инфраструктурного проекта может привести к его успешному осуществлению!" — заявил Николай Альфредович.

Итоги встречи подвел министр экономического развития и инвестиций, инициатор выездного правительственного совещания Дмитрий Богданов:

"Техническое задание к строителям должно складываться из того, какие активности мы хотим здесь видеть и какие мероприятия хотим проводить. Важно предусмотреть дальнейшее содержание набережной, чтобы сам объект стал для города активом для пополнения бюджета, а не многомиллионным грузом по его содержанию. И здесь, конечно, мы должны привлекать заинтересованные предприятия, используя разные инструменты взаимодействия, в том числе государственно-частное партнерство. К 10 июля город и структурные подразделения Правительства должны дать предложения для внесения их в окончательный проект. Новая набережная Тольятти должна стать визитной карточкой региона! Нам предстоит много работы", — заверил министр.