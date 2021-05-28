В Тольятти водитель легковушки сбил ребенка

В четверг, 27 мая, в Автозаводском районе Тольятти под колесами автомобиля пострадал ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, 34-летний водитель Lada Vesta в 19:46 ехал по внутриквартальному проезду со стороны ул. 40 лет Победы в направлении ул. Ворошилова и сбил в районе дома № 1в четырехлетнюю девочку, которая стояла слева в сопровождении отца.
Пострадавшей назначили амбулаторное лечение.
По факту ДТП ведется проверка.
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Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!