В Тольятти водитель легковушки сбил ребенка

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В четверг, 27 мая, в Автозаводском районе Тольятти под колесами автомобиля пострадал ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.