В с. Рождествено восстановили газоснабжение после ДТП

В пятницу, 28 мая, около 11:00 было восстановлено газоснабжение в с. Рождествено после ДТП. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе СВГК.
Напомним, вечером 26 мая водитель бетономешалки КамАЗ снес газовую трубу, находившуюся над дорогой на ул. Шоссейной в с. Рождествено. Помимо самой трубы, пострадала газораспределительная установка.
Как пояснили в СВГК, из-за аварии были серьезно деформированы участки надземных газопроводов высокого и низкого давления общей протяженностью более 100 м. В результате произошел выход газа, позже его локализовали сотрудники компании. Из строя вышел также шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП), обеспечивающий газоснабжения 90 частных и семь многоквартирных домов.
Ранним утром 27 мая специалисты кинельского межрайгаза Средневолжской газовой компании приступили к восстановительным работам. Последствия аварии удалось устранить и 28 мая в 11:00 газ дали потребителям.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!