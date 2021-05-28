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ДТП Происшествия

В с. Рождествено восстановили газоснабжение после ДТП

САМАРА. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 28 мая, около 11:00 было восстановлено газоснабжение в с. Рождествено после ДТП. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе СВГК.

Напомним, вечером 26 мая водитель бетономешалки КамАЗ снес газовую трубу, находившуюся над дорогой на ул. Шоссейной в с. Рождествено. Помимо самой трубы, пострадала газораспределительная установка.

Как пояснили в СВГК, из-за аварии были серьезно деформированы участки надземных газопроводов высокого и низкого давления общей протяженностью более 100 м. В результате произошел выход газа, позже его локализовали сотрудники компании. Из строя вышел также шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП), обеспечивающий газоснабжения 90 частных и семь многоквартирных домов.

Ранним утром 27 мая специалисты кинельского межрайгаза Средневолжской газовой компании приступили к восстановительным работам. Последствия аварии удалось устранить и 28 мая в 11:00 газ дали потребителям.

Гид потребителя

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