Похитителя спортинвентаря разыскивают в Самарской области

В Самарской области полицейские разыскивают подозреваемого в краже из магазина, сообщает региональное ГУ МВД.

23 апреля мужчина украл спортинвентарь из магазина на ул. Революционной, 42 в Тольятти. Уголовное дело возбудили по ст. 158 УК РФ.

Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения и теперь разыскивают подозреваемого.

Приметы разыскиваемого: на вид 25-30 лет, рост 170-175 см, плотного телосложения, темные короткие волосы, был одет в черную куртку, кофту с логотипом на груди, черные спортивные штаны и светлую обувь.

Правоохранители просят возможных очевидцам произошедшего и всех, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482)93-61-00, 8(8482) 93-45-27, 8-927-893-17-13, 112.