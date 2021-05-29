Похитителя спортинвентаря разыскивают в Самарской области

В Самарской области полицейские разыскивают подозреваемого в краже из магазина, сообщает региональное ГУ МВД.
23 апреля мужчина украл спортинвентарь из магазина на ул. Революционной, 42 в Тольятти. Уголовное дело возбудили по ст. 158 УК РФ.
Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения и теперь разыскивают подозреваемого.
Приметы разыскиваемого: на вид 25-30 лет, рост 170-175 см, плотного телосложения, темные короткие волосы, был одет в черную куртку, кофту с логотипом на груди, черные спортивные штаны и светлую обувь.
Правоохранители просят возможных очевидцам произошедшего и всех, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482)93-61-00, 8(8482) 93-45-27, 8-927-893-17-13, 112.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!