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Транспорт Транспорт и связь

До конца июня в Самару поставят 22 троллейбуса "Адмирал"

САМАРА. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До 30 июня российский разработчик и производитель современного городского электротранспорта "ПК Транспортные системы" поставит в Самару 22 низкопольных троллейбуса "Адмирал", сообщает пресс-служба предприятия.

Энгельсский завод электрического транспорта, который входит в "ПК Транспортные системы", уже приступил к выполнению заказа. 

Подвижной состав приобретается за счет участия Самарского региона в национальном проекте
"Безопасные и качественные автомобильные дороги" - 60% стоимости контракта финансируется из федерального бюджета, а остальные 40% - из регионального. 

Троллейбус "Адмирал 6281" не имеет аналогов на отечественном рынке. Используемые в обустройстве интерьера алюминиевые сплавы снижают его пожарную нагрузку, а также делают его эстетичным и долговечным. В данной модели применяются лучшие разработки "ПК Транспортные системы", используемые в производстве трамваев: обзорность, эргономичность, видеоконтроль посадки-высадки пассажиров, мониторинг дорожной ситуации. "Адмирал 6281" имеет три широких дверных проема, просторные накопительные площадки, эргономичный светлый салон. Также в троллейбусе установлены новые мультимедийные системы, USB-порты для зарядки мобильных гаджетов и интегрированы современные системы климат-контроля, которые работают в автоматическом режиме. Троллейбус на 80% состоит из комплектующих российского производства и отличается наличием аварийного автономного хода. Общая пассажировместимость - 96 человек с наличием 33 сидячих мест. Максимальная конструктивная скорость - 70 км/ч.

Гид потребителя

Последние комментарии

Людмила Людмила 09 июня 2018 10:34 Большегрузам ограничили въезд в Самару в дни игр ЧМ-2018 и накануне них

А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!

Александр Евдокимов 24 января 2017 09:01 Жители Богатовского района просят возобновить автобусный маршрут Самара - Богатое - Самара

Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?

Greg Ilch 28 сентября 2016 12:54 Мэрия Самары возьмет в лизинг 10 трамваев за 1 млрд рублей

А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).

Анастасия Поронина 16 марта 2016 06:50 Суд снял арест с территории под Центральным автовокзалом в Самаре

11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.

Анастасия Поронина 16 марта 2016 06:50 Суд снял арест с территории под Центральным автовокзалом в Самаре

Хакимова вводит общественность в заблуждение, с помощью некомпетентных СМИ, не удосужившихся даже прочитать решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.

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