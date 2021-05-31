До конца июня в Самару поставят 22 троллейбуса "Адмирал"

До 30 июня российский разработчик и производитель современного городского электротранспорта "ПК Транспортные системы" поставит в Самару 22 низкопольных троллейбуса "Адмирал", сообщает пресс-служба предприятия.

Энгельсский завод электрического транспорта, который входит в "ПК Транспортные системы", уже приступил к выполнению заказа.

Подвижной состав приобретается за счет участия Самарского региона в национальном проекте

"Безопасные и качественные автомобильные дороги" - 60% стоимости контракта финансируется из федерального бюджета, а остальные 40% - из регионального.