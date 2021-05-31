До конца июня в Самару поставят 22 троллейбуса "Адмирал"

До 30 июня российский разработчик и производитель современного городского электротранспорта "ПК Транспортные системы" поставит в Самару 22 низкопольных троллейбуса "Адмирал", сообщает пресс-служба предприятия.
Энгельсский завод электрического транспорта, который входит в "ПК Транспортные системы", уже приступил к выполнению заказа.
Подвижной состав приобретается за счет участия Самарского региона в национальном проекте
"Безопасные и качественные автомобильные дороги" - 60% стоимости контракта финансируется из федерального бюджета, а остальные 40% - из регионального.
Троллейбус "Адмирал 6281" не имеет аналогов на отечественном рынке. Используемые в обустройстве интерьера алюминиевые сплавы снижают его пожарную нагрузку, а также делают его эстетичным и долговечным. В данной модели применяются лучшие разработки "ПК Транспортные системы", используемые в производстве трамваев: обзорность, эргономичность, видеоконтроль посадки-высадки пассажиров, мониторинг дорожной ситуации. "Адмирал 6281" имеет три широких дверных проема, просторные накопительные площадки, эргономичный светлый салон. Также в троллейбусе установлены новые мультимедийные системы, USB-порты для зарядки мобильных гаджетов и интегрированы современные системы климат-контроля, которые работают в автоматическом режиме. Троллейбус на 80% состоит из комплектующих российского производства и отличается наличием аварийного автономного хода. Общая пассажировместимость - 96 человек с наличием 33 сидячих мест. Максимальная конструктивная скорость - 70 км/ч.