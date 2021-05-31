В Самаре вынужденно сел самолет, летевший из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону

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В понедельник, 31 мая, самолет, летевший из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону, по технической причине вынужденно сел в Самаре, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта "Курумоч".