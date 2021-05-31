Женщина и ребенок пострадали в ДТП на трассе М-5 под Тольятти

В понедельник, 31 мая, в Ставропольском районе Самарской области произошло ДТП, в котором пострадали женщина и ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В 16:00 на 999 км трассы М-5 столкнулись два попутных автомобиля из-за несоблюдения дистанции.
По данным полицейских, пострадали пассажиры одного из автомобилей: 51-летняя женщина и 12- летний ребенок. Госпитализация им не потребовалась.
По факту ДТП ведется проверка, обстоятельства случившегося устанавливают.
По данным очевидцев в соцсетях, столкнулись легковушка и грузовая "Газель". Как сообщают полицейские, пострадавшие женщина и ребенок были пассажирами вероятного виновника аварии, предположительно, им является водитель легкового автомобиля.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!