Женщина и ребенок пострадали в ДТП на трассе М-5 под Тольятти

В понедельник, 31 мая, в Ставропольском районе Самарской области произошло ДТП, в котором пострадали женщина и ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В 16:00 на 999 км трассы М-5 столкнулись два попутных автомобиля из-за несоблюдения дистанции.

По данным полицейских, пострадали пассажиры одного из автомобилей: 51-летняя женщина и 12- летний ребенок. Госпитализация им не потребовалась.

По факту ДТП ведется проверка, обстоятельства случившегося устанавливают.

По данным очевидцев в соцсетях, столкнулись легковушка и грузовая "Газель". Как сообщают полицейские, пострадавшие женщина и ребенок были пассажирами вероятного виновника аварии, предположительно, им является водитель легкового автомобиля.