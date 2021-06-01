В Тольятти задержали двух человек с килограммом "синтетики"

В Тольятти полицейские задержали двух подозреваемых с крупной партией наркотиков, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Сотрудники Госавтоинспекции на КПП "Тольятти" остановили для проверки документов Lada Granta и заметили, что пассажирка попыталась что-то спрятать в салоне машины. В итоге полицейские обнаружили два пакета с 1 кг N-метилэфедрона.
За рулем машины был 53-летний житель Ставропольского района, ранее судимый за незаконное хранение наркотиков и кражу. Его 35-летняя спутница, проживающая в Тольятти, в прошлом была судима за имущественное преступление.
По версии правоохранителей, задержанные собирались сбыть наркотик в Тольятти. Возбуждено уголовное дело, обоих подозреваемых отправили под стражу.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!