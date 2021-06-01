В Тольятти задержали двух человек с килограммом "синтетики"

В Тольятти полицейские задержали двух подозреваемых с крупной партией наркотиков, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники Госавтоинспекции на КПП "Тольятти" остановили для проверки документов Lada Granta и заметили, что пассажирка попыталась что-то спрятать в салоне машины. В итоге полицейские обнаружили два пакета с 1 кг N-метилэфедрона.

За рулем машины был 53-летний житель Ставропольского района, ранее судимый за незаконное хранение наркотиков и кражу. Его 35-летняя спутница, проживающая в Тольятти, в прошлом была судима за имущественное преступление.

По версии правоохранителей, задержанные собирались сбыть наркотик в Тольятти. Возбуждено уголовное дело, обоих подозреваемых отправили под стражу.